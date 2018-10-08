Под Ростовом ВАЗ сбил подростка на скутере

Возле дома №21 на Мариупольском шоссе в городе Таганрог Ростовской области автомобиль ВАЗ сбил скутер, передает портал rostovgazeta.ru. По словам очевидцев, на мопеде не было фар, поэтому водитель мог его не заметить. По информации местных СМИ, за рулем автомобиля находился пенсионер, а скутером управлял 16-летний подросток. Последний после ДТП был доставлен в больницу.