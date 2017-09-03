В Москве перекроют участок Фрунзенской набережной

Столичные власти планируют ограничить движение по Фрунзенской набережной в период с 7 по 18 сентября. Такие меры будут предприняты из-за проведения IV всеармейского фестиваля "Армия Россия-2017".

Полностью движение будет перекрыто 16 сентября. Набережная будет открыта после завершения фестиваля, сообщили информационном центре транспортного комплекса Москвы.