В Москве перекроют участок Фрунзенской набережной

Столичные власти планируют ограничить движение по Фрунзенской набережной в период с 7 по 18 сентября. Такие меры будут предприняты из-за проведения IV всеармейского фестиваля "Армия Россия-2017".
Полностью движение будет перекрыто 16 сентября. Набережная будет открыта после завершения фестиваля, сообщили информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Первое откровенное интервью внука Примадонны
Джигурда поделился видео с отдыха
Телеведущие уступают Андрею Малахову, считают комментаторы
Дина и Арина Аверины стали триумфаторами соревнований