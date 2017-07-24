Под Красноярском автохамка заблокировала четыре скорые

В Красноярском крае девушка, управляющая автомобилем Honda, заблокировала единственный проезд к больнице поселка Березовка. Из-за нее к медучреждению не могли проехать "скорые" и еще с десяток машин.

Инцидент произошел у местной больницы в поселке Березовка Красноярского края. Девушка на белой Honda заблокировала единственную дорогу к больнице, да так, что ни к зданию проехать, ни от него выехать никто не мог, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на паблик "ЧП Красноярск".

Уступить дорогу девушку упрашивали и водители "скорых", и работники больницы. Принял участие в уговорах даже сотрудник ГИБДД. Водитель была непреклонна: у нее в машине годовалый ребенок и поэтому ей должны расчистить путь. Кроме того, по словам девушки, она не умеет сдавать назад.

Пока длилась перепалка, к затору подъехали несколько автомобилей "скорой помощи". Как сообщает "ЧП Красноярск", всего в искусственно созданной пробке собралось до пятнадцати автомобилей, включая четыре "скорые". В итоге через четверть часа спорщики разъехались.

В отношении девушки возбуждено административное дело по факту нарушения правил остановки или стоянки автомобильных средств на проезжей части, что повлекло препятствование движению других транспортных средств. Если окажется, что водитель перекрыла движение "скорым" с работающими проблесковыми маячками и включенными звуковыми сигналами, владелица Honda может лишиться прав на срок до трех месяцев.