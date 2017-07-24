К концу лета в России подорожает бензин

Эксперты высчитали динамику цен на бензин во втором полугодии 2017 года. Согласно их прогнозам, за этот период топливо подорожает примерно на 1%.

"Если текущие цены, которые в среднем по России в январе-июле составляли 36,8 рубля за литр, сохранятся до конца года неизменными, то среднегодовой рост будет 7,3%, – заявил представитель аналитического агентства. – Иными словами, мы не ожидаем дальнейшего роста цен – он составит не более 1% во втором полугодии 2017 года".

Эксперт отметил, что в денежном выражении это будет примерно 37 копеек, пишет газета "Известия". Топливо подорожает в августе-сентябре – именно в этот период происходит традиционный сезонный всплеск потребления, подчеркнул он. "Если опираться на текущее состояние рынка, статистику за последние пять лет и отсутствие роста оптовых цен, то подобная динамика изменения цены сохранится на текущем уровне", – сказал гендиректор мониторинговой компании Владимир Коротков.

В целом специалисты считают, что за 2017 год цена топлива вырастет на 4-7%. По словам аналитика Валерия Полховского, корректировка стоимости бензина произойдет, но ближе к уровню инфляции. Он добавил, что этот показатель зависит от мировых цен, однако взаимосвязь в данном случае не прямая, а обратная. "При падении выручки на внешних рынках отрасль зачастую пытается компенсировать это за счет внутреннего рынка", – уточнил он.

В свою очередь Дмитрий Лукашов не смог объяснить причины роста цен на бензин в России при его относительной дешевизне за рубежом. Стоимость высокооктанового бензина в Европе в перерасчете на рубли составляет примерно 31 тысячу рублей, в России – 36 тысяч рублей, а на некоторых региональных биржах – более 43 тысяч рублей. "Возможно, оценку сложившейся ситуации сможет дать Федеральная антимонопольная служба", – предположил аналитик.

В заключение отметим, что самый дешевый бензин в России продают в Сибирском федеральном округе. Топливо Аи-92 и Аи-95 там можно приобрести за 36,71 и 38,88 рубля за литр соответственно. Вторую строчку рейтинга занимает Уральский федеральный округ, где цена достигает 36,86 и 39,36 рубля за литр.