В Москве частично перекроют Бульварное кольцо

В Москве в связи с проведением работ по благоустройству перекроют часть Бульварного кольца. Ограничения будут действовать с 1 по 3 июля, сообщили на портале мэра столицы.

Движение будет затруднено на Петровском, Сретенском, Тверском и Страстном бульварах. Там будут вестись работы по укладке нового асфальта. Автомобилистам советуют воспользоваться путями объезда.