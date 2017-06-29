Центр Москвы перекроют из-за кинофестиваля

В центре столицы в четверг, 29 июня, ограничат движение транспорта. С 16:00 до 23:00 мск будут перекрыты улица Малая Дмитровка (от Успенского переулка до Страстного бульвара) и Большой Путинковский переулок (от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы). Ограничение движения связано с проведением церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля, передает телеканал "360".