Француз перелетел Ла-Манш на машине
Стартовал летчик на взлетно-посадочной полосе неподалеку от французского портового города Кале. Приземлился же в воду в 59 километрах от этого места, рядом с британским Дувром, передает РИА Новости. Летающий автомобиль Веццоли похож на гибрид параплана и легкого вездехода – багги.
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