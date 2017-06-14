Смерть Илоны Новоселовой Кинотавр-2017 Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

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Француз перелетел Ла-Манш на машине

Бруно Веццоли. Фото: facebook.com Bruno Vezzoli
Французский пилот Бруно Веццоли пересек пролив Ла-Манш на летающем автомобиле. Устройство носит название "Пегас".
прочитано 356 раз

Стартовал летчик на взлетно-посадочной полосе неподалеку от французского портового города Кале. Приземлился же в воду в 59 километрах от этого места, рядом с британским Дувром, передает РИА Новости. Летающий автомобиль Веццоли похож на гибрид параплана и легкого вездехода – багги.

Автор: Людмила Фоканова14 июня 2017, 20:00

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