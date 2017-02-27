Российского спортсмена сбила машина в Подмосковье

В поселке Белозерский в Воскресенском районе Московской области автомобиль насмерть сбил российского ультрамарафонца Александра Ромашкина. Спортсмен совершал дневную пробежку, когда идущая на обгон машина зацепила его и отбросила под колеса. Об обстоятельствах гибели коллеги на своей странице в Facebook рассказал ультрамарафонец Дмитрий Ерохин. У Александра Ромашкина остались трое детей. 3–4 февраля Ромашкин выступил на соревнованиях "Ночь Москвы". Он пробежал 100 километров за восемь часов 29 минут и 50 секунд, показав четвертый результат.