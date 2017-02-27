50-летний наркоман пошел на таран машины Росгвардии

Экипаж группы задержания Управления вневедомственной охраны МВД России, дежуривший в районе улицы Лавочкина на севере Москвы, обратил внимание на автомобиль Opel, перегородивший проезжую часть. При виде правоохранителей водитель попробовал скрыться. Во время этой попытки он протаранил служебную машину бойцов Росгвардии, передает "Газета.ru". В ходе погони он был блокирован и задержан на Ленинградском шоссе.

Полицейским удалось выяснить, что за рулем Opel находился 50-летний ранее судимый мужчина. Сообщается, в момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, в кармане у нарушителя было обнаружено около четырех граммов гашиша. В добавок ко всему выяснилось, что ранее задержанный был лишен водительских прав. Решается вопрос о привлечении его к ответственности за незаконный оборот наркотиков, а также за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств.