В Москве водитель иномарки устроил смертельное ДТП

Утром 27 февраля в Москве водитель иномарки протаранил три припаркованных автомобиля во дворе жилого дома. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем.

Виновник аварии скончался на месте от полученных травм, передает сетевое издание m24.ru. Обстоятельства происшествия устанавливаются.