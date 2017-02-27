Ребенок попал в больницу после ДТП в Москве

В ночь на 27 февраля на Волоколамском шоссе в Москве произошло ДТП: автомобиль врезался в столб. В машине находились женщина и пятилетняя девочка.

В результате аварии обе получили серьезные травмы и были госпитализированы, передает Life.ru. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Обстоятельства случившегося устанавливаются.