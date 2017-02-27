Ребенок попал в больницу после ДТП в Москве

В ночь на 27 февраля на Волоколамском шоссе в Москве произошло ДТП: автомобиль врезался в столб. В машине находились женщина и пятилетняя девочка.
В результате аварии обе получили серьезные травмы и были госпитализированы, передает Life.ru. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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