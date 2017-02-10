Правоту скандального директора "Ленкома" доказало видео

Театр "Ленком" предоставил "оправдывающее" видео после инцидента с его директором Марком Варшавером, грубо оскорбившим пешехода в ответ на замечание, касающееся его езды на внедорожнике по тротуару в центре Москвы. Конфликт произошел из-за того, что мужчина якобы объезжал пробку.

Варшавер, находящийся во внедорожнике Toyota Land Cruiser, заверил, что никакую пробку не объезжал. По его словам, он подъехал к театру, чтобы загрузить в машину вещи и сразу уехать. В этот момент дорогу директору "Ленкома" перекрыл молодой человек, снимавший видео.

Театр "Ленком" предоставил запись, на которой видно, что в тот момент, когда произошел инцидент, никакой пробки на проезжей части не было, передает Life.ru. Таким образом, директор сказал правду.

"Вот все обвиняют БЧД (большой черный джип) в том, что он нарушил ПДД. А ведь это не дураки оказались и правила учили. По тротуару можно ехать при обеспечении безопасности движения, если нужно произвести погрузочно-разгрузочные работы!", – заявил координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. Он отметил, что другим образом, кроме как по тротуару, к "Ленкому" нельзя было подъехать.

Как писали Dni.ru, Варшавер подтвердил факт конфликта с пешеходом на тротуаре в центре Москвы. Директор театра обвинил его в незаконной съемке и в том, что он отказывался уступить дорогу его машине. По мнению директора "Ленкома", молодой человек не имел права снимать ни его, ни автомобиль.

Он сообщил, что водитель его автомобиля будет оштрафован на 2000 рублей за езду по тротуару. При этом он добавил, что подъезд к зданию театра отсутствует, поэтому его сотрудники периодически нарушают ПДД. Сказанное Варшавером подтвердил и режиссер театра Марк Захаров, выступивший единственным защитником своего директора.

Напомним, ранее в социальных сетях появился ролик конфликта молодого человека с водителем и пассажиром машины Toyota Land Cruiser с номерами АМР. Ссора началась из-за того, что иномарка двигалась по тротуару, якобы объезжая пробку.