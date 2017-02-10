Что нужно знать о скандальном директоре "Ленкома"

Фуркад ополчился на россиян Корчевников покидает "Прямой эфир" Убийство ополченца Гиви Сто дней президента Трампа Дом-2

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Больной Хворостовский держится из последних сил
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
партнеры
Пятница 10 февраля
Лента новостей
16:54
Бизнесмен нанял помора для убийства отвергнувшей его девушки
16:49
Российскую бегунью лишили золота Олимпиады-2012
16:37
Жертва похитителя на красной Audi выбросила его из авто
16:35
ЦИК и "ЕР" обсудили избирательную кампанию-2017
16:33
Евро и доллар обновили минимумы
16:30
Самбурская устроила скандал после интервью
16:28
Россия отправляет в Индию "Буки" и "Осу"
16:24
Странное свадебное платье Светланы Ходченковой
16:21
Фуркад разочаровал брата конфликтом с Шипулиным
16:19
Бродвейский хит покажут в Москве
15:47
Девочка-вундеркинд придумала теорему для выигрыша в лотерее
15:38
Солистка Serebro опозорилась перед жителями Казахстана
15:37
53-летний Михаил Ефремов об "обнаженной" фотосессии
15:35
Россиян оставят без подарочного алкоголя
15:29
Собака спасла брошенного матерью малыша
15:28
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 2
15:15
Умер известный оперный певец
15:06
Ученые назвали главное средство от депрессии
14:48
Песков объяснил нанесение удара по турецким военным
14:46
На месте крушения Ту-154 найдены 25 фрагментов тел
14:38
Почему молодежь верит в гороскопы
14:37
ОНФ запускает новые масштабные проекты
14:37
Чиновников наказали за сон на совещании о лени
14:25
Украине пообещали безвизовый режим до лета
14:08
Лолита показала лицо после пластики
14:08
Мария Захарова сделала неожиданное признание
14:05
Заболевшая русская модель устроила переполох в Нью-Йорке
14:05
Российский ученый раскрыл тайну северного сияния
13:44
Дроздов назвал причину гибели сотни дельфинов
13:33
Беременная Довлатова: Это был ужас! Пытка!
13:33
Банкир и украинский инженер устроили погром в центре Москвы
13:28
Мужики сели на шею Розе Сябитовой
13:24
В Нью-Йорке загорелся готовившийся к вылету лайнер
13:17
Депутаты отметили эффективность работы Госдумы
13:07
Как получить пользу от кризиса
13:02
Назван самый сексуальный в мире медбрат
13:02
В Литве с ужасом ждут нападения России
12:50
Отец Шипулина набросился на Фуркада
12:41
Сообщение Клуни о беременности жены вызвало слезы
12:41
Актрису "Волшебника из страны Оз" пытались изнасиловать на съемках
12:31
Избитую Кравец обворовала домработница
12:28
Джигурде и Анисиной отвели 40 дней
12:12
Как привлечь внимание мужчины в танце
12:10
Сексапильная блондинка убила 100 боевиков "ИГ"
12:09
Музыканты обратятся к Киеву с призывом
11:54
Самые экстравагантные образы Сергея Пенкина
11:51
Глава московского банка обманул клиента на 540 миллионов
11:36
Чем живет сегодняшняя Госдума
11:35
Как кормят в российских тюрьмах
11:27
Звезда "Хождения по мукам" упала и сломала ногу
11:16
Прослезившаяся Бузова: Я искала свою новую крепость
11:09
Российского чемпиона обвинили в избиении бывшей жены
11:07
Володин: В Госдуме мелочей нет
11:01
При пожаре на северо-востоке Москвы погибли три инвалида
10:52
Под Москвой грабители жестоко расправились с 82-летней женщиной
10:43
Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс Оперы"
10:36
На Бали жертвами схода оползней стали 12 человек
10:31
Главные события Москвы с 10 по 16 февраля 2017 года
10:18
Назван виновник авиаудара по войскам Эрдогана в Сирии
10:12
Испуганные военные скрывают от Терезы Мэй сломанные подлодки
10:10
Победившая рак российская актриса пришла к Малахову
09:53
Джигурда: Скандал усугубил болезнь Корчевникова
09:43
Звезды на красной дорожке Берлинского кинофестиваля
09:36
Киев в экстазе от звонка Трампа Порошенко
09:33
Россиян предупредили о дефиците молочных продуктов
09:15
Студент за минуту щелкнул пальцами рекордные 296 раз (видео)
09:01
У 83% россиян обнаружены родственные связи
08:47
Садальский показал новое фото Панина с собакой
08:31
Выбросившиеся на берег 400 дельфинов повергли в ужас
08:28
Как Фуркад в одночасье стал главным врагом России
08:21
Утечка деталей беседы Путина и Трампа вызвала переполох в США
07:57
Пьяная женщина пыталась перейти по льду Москву-реку
22:11
Тренер Аликин назвал Логинова щенком в сравнении с Фуркадом
21:56
На дизайнера напал хулиган из машины с номерами АМР
21:46
Найден новый компромат на Порошенко
21:28
Фуркаду сойдет с рук свинское поведение со сборной России
21:22
Вооруженный налетчик обстрелял бойцов Росгвардии
21:15
Помор с кочергой напал на полицейского
21:01
На юго-западе Москвы из-за дыма эвакуировали общежитие
20:56
В ресторане на юге Москвы произошел пожар
20:46
Руководители думских комитетов получат экспертную поддержку
20:46
Медведи хорошо влияют на характер волков
20:06
Хитрый Яценюк навязывается к Трампу в строители
20:02
На юго-востоке Москвы похитили 14-летнего мальчика
19:15
Генштаб России подтвердил удар ВКС по турецким военным
19:11
Фуркад по-свински поступил со сборной России
19:09
Как изменились звезды сериала "Бандитский Петербург"
19:05
Киев отвернулся от напавшего на Берлин депутата
18:53
Власти ДНР выяснили личности убийц ополченца Гиви
18:42
Загнанный Порошенко стал непредсказуемым
18:31
Российско-иранский деловой форум пройдет в Тегеране
18:23
Россия разберется с ударом ВКС по турецким военным
18:19
Подробности мощного взрыва на АЭС во Франции
18:06
Трамп осадил русофоба Маккейна
18:03
Мужчина устроил стрельбу в жилом доме под Москвой
17:47
Мужчина в поисках брата замерз насмерть в поле
17:43
С похищенными в Нигерии россиянами удалось связаться
17:38
Формула сознательной любви
17:36
Откуда берутся детские комплексы
17:34
Темнокожая "кукла Барби" покорила внешностью

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Миллионер извинился перед онкобольной певицей за травлю
Нетребко возмущена присвоенным ей званием
Джигурда назвал причину ухода Корчевникова
Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери
Интимные проблемы Анны Калашниковой
Комбат Гиви готовил семью к своей смерти
Авто

Что нужно знать о скандальном директоре "Ленкома"

Марк Варшавер. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press
В Сети набирает обороты скандал, связанный с неподобающим поведением директора легендарного театра "Ленком" Марка Варшавера. Он на своем внедорожнике ехал по тротуару в центре Москвы, а на замечание одного из пешеходов грубо оскорбил его.
прочитано 4197 раз

Инцидент произошел накануне, 9 февраля, в самом центре Москвы. В вечерний час пик внушительный черный внедорожник с номерами престижной серии "АМР" как ни в чем не бывало ехал по тротуару. Идущие покорно расступались перед автомобилем. Один из пешеходов сделал замечание обнаглевшему водителю, после чего с пассажирского сидения машины вышел человек плотного телосложения и стал оскорблять молодого человека.


По сведениям Life.ru, хамоватым пассажиром оказался директор "Ленкома" Марк Варшавер. В адрес прохожего посыпалась совсем не интеллигентная брань и угрозы: "Как тебе не стыдно, ты молодой человек, а ведешь себя как последний подонок, как ничтожный мальчик больной".

Обиженный пешеход Константин Коновалов так описал произошедшее: "Просто шел по Малой Дмитровке близ "Ленкома", навстречу – машина по тротуару. Все прохожие расступаются покорно, даже мужчина с коляской пытается разъехаться с трудом. А я остановился, не стал отходить и начал снимать на всякий случай". Далее, по версии молодого человека, мужчина схватил его и вскользь ударил в ухо. "Этот мужчина явно чувствует себя выше других. Если бы с самого начала он вежливо извинился, я думаю, инцидент был бы исчерпан и я пропустил бы машину сразу", – делится мыслями Коновалов.

Через несколько часов, после того как скандальное видео попало в Сеть, блогеры выяснили, что машина Марка Варшавера за последнее время не раз была замечена в грубейших нарушениях правил дорожного движения. Пользователи соцсетей раскопали десятки снимков, на которых внедорожник с блатными номерами объезжает пробки по трамвайным путям, создавая при этом помехи движению общественного транспорта.

Фото: avinfo.guru

Общественный резонанс, который возник после этого инцидента, привел к тому, что московское управление ГИБДД менее чем через сутки после случившегося начало проверку скандального видео. Сам Марк Варшавер подтвердил, что его автомобиль двигался с нарушениями, – требовалось подъехать к служебному входу театра, чтобы выгрузить коробки, пишут "Аргументы и факты".

Также Варшавер подтвердил факт конфликта с неизвестным на тротуаре в центре Москвы. Директор театра обвинил пешехода в незаконной съемке и в том, что он отказывался уступить дорогу его машине. По мнению Варшавера, молодой человек не имел права снимать ни его, ни автомобиль. Между тем, если следовать букве закона, в этом заявлении директора "Ленкома" два противоречия: во-первых, пешеход на тротуаре априори не должен уступать дорогу автомобилю, нарушающему правила дорожного движения; во-вторых, любой гражданин имеет право производить съемку административного правонарушения, и в этом случае свое право на частную жизнь "размывает" сам нарушитель.


Позже в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM" Марк Варшавер сообщил, что водитель его автомобиля будет оштрафован на 2000 рублей за езду по тротуару. При этом он добавил, что машины сотрудников театра периодически нарушают и будут нарушать ПДД из-за отсутствия подъезда к зданию театра. "Я не могу допустить, чтобы Леонид Сергеевич Броневой в свои почти 90 лет ходил пешком 20-30 метров, когда машина может забрать его. Это всего одна-полторы минуты, пока он садится в машину, или другие люди, которые находятся в таком почетном возрасте", – сказал директор "Ленкома".

Сказанное Варшавером подтвердил и режиссер театра Марк Захаров, выступивший единственным защитником своего директора. Он пояснил, что у "Ленкома" отсутствует отдельный въезд для автомобилей. "Когда возвращается театр с гастролей и надо разгружать декорации или приезжает на съемку телевидение, то эти машины вынуждены заезжать на тротуар", – сказал знаменитый режиссер.

Наша справка

Марк Варшавер родился в Москве 11 марта 1947 года. В 1969 году окончил Горьковское театральное училище по специальности "актер" и музыкальное училище по классу фортепиано, после чего служил в нескольких российских театрах. В 1979 году был приглашен в "Ленком", где вскоре начал работать в качестве главного администратора. Варшавер стоял во главе легендарных проектов театра: "Поминальная молитва", "Шут Балакирев", "Варвар и еретик", "Мудрец", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Плач палача", "Ва-банк", "Тартюф", "Вишневый сад", "Женитьба" и многих других.

Варшавер имеет звания "Заслуженный деятель искусств России" и "Заслуженный работник культуры России". Удостоен государственных наград, среди них – орден Дружбы, ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.

Автор: Александр Комаров10 февраля 2017, 15:01

комментарии

Политика

Киев отвернулся от напавшего на Берлин депутата
Власти ДНР выяснили личности убийц ополченца Гиви
Загнанный Порошенко стал непредсказуемым
Трамп осадил русофоба Маккейна

Шоу-бизнес

Странное свадебное платье Светланы Ходченковой
Солистка Serebro опозорилась перед жителями Казахстана
53-летний Михаил Ефремов об "обнаженной" фотосессии
Почему Эрнст отвернулся от Шепелева

Проишествия

Выбросившиеся на берег 400 дельфинов повергли в ужас
На дизайнера напал хулиган из машины с номерами АМР
Подробности мощного взрыва на АЭС во Франции
Крестница принца Чарльза найдена мертвой

Lifestyle

Актрису "Волшебника из страны Оз" пытались изнасиловать на съемках
Звезда "Хождения по мукам" упала и сломала ногу
Главные события Москвы с 10 по 16 февраля 2017 года
Как изменились звезды сериала "Бандитский Петербург"
Шоу-бизнес

Лолита показала лицо после пластики

Певица продемонстрировала результат операции
Общество

Мария Захарова сделала неожиданное признание

Представитель МИДа развенчала мифы о поездках дипломатов
Шоу-бизнес

Самбурская устроила скандал после интервью

Актриса нагрубила коллеге по сцене
Шоу-бизнес

Странное свадебное платье Светланы Ходченковой

Популярная актриса показала подвенечный наряд

Гороскоп

Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Самые экстравагантные образы Сергея Пенкина
Звезды на красной дорожке Берлинского кинофестиваля
Темнокожая "кукла Барби" покорила внешностью
Как после пластики менялась Вера Алентова

Спорт

Отец Шипулина набросился на Фуркада
На чемпионате мира по биатлону разразился допинговый скандал
Как Фуркад в одночасье стал главным врагом России
Следователи заявили об убийстве футболиста Чанова

Регионы

Мужчина в поисках брата замерз насмерть в поле
На Кубани таинственно исчезли брат и сестра
Рухнувший столб придавил пенсионерку (видео)
Копавший тоннель в сугробе школьник погиб под снегом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru