Что нужно знать о скандальном директоре "Ленкома"

В Сети набирает обороты скандал, связанный с неподобающим поведением директора легендарного театра "Ленком" Марка Варшавера. Он на своем внедорожнике ехал по тротуару в центре Москвы, а на замечание одного из пешеходов грубо оскорбил его.

Инцидент произошел накануне, 9 февраля, в самом центре Москвы. В вечерний час пик внушительный черный внедорожник с номерами престижной серии "АМР" как ни в чем не бывало ехал по тротуару. Идущие покорно расступались перед автомобилем. Один из пешеходов сделал замечание обнаглевшему водителю, после чего с пассажирского сидения машины вышел человек плотного телосложения и стал оскорблять молодого человека.





По сведениям Life.ru, хамоватым пассажиром оказался директор "Ленкома" Марк Варшавер. В адрес прохожего посыпалась совсем не интеллигентная брань и угрозы: "Как тебе не стыдно, ты молодой человек, а ведешь себя как последний подонок, как ничтожный мальчик больной".

Обиженный пешеход Константин Коновалов так описал произошедшее: "Просто шел по Малой Дмитровке близ "Ленкома", навстречу – машина по тротуару. Все прохожие расступаются покорно, даже мужчина с коляской пытается разъехаться с трудом. А я остановился, не стал отходить и начал снимать на всякий случай". Далее, по версии молодого человека, мужчина схватил его и вскользь ударил в ухо. "Этот мужчина явно чувствует себя выше других. Если бы с самого начала он вежливо извинился, я думаю, инцидент был бы исчерпан и я пропустил бы машину сразу", – делится мыслями Коновалов.

Через несколько часов, после того как скандальное видео попало в Сеть, блогеры выяснили, что машина Марка Варшавера за последнее время не раз была замечена в грубейших нарушениях правил дорожного движения. Пользователи соцсетей раскопали десятки снимков, на которых внедорожник с блатными номерами объезжает пробки по трамвайным путям, создавая при этом помехи движению общественного транспорта.





Общественный резонанс, который возник после этого инцидента, привел к тому, что московское управление ГИБДД менее чем через сутки после случившегося начало проверку скандального видео. Сам Марк Варшавер подтвердил, что его автомобиль двигался с нарушениями, – требовалось подъехать к служебному входу театра, чтобы выгрузить коробки, пишут "Аргументы и факты".

Также Варшавер подтвердил факт конфликта с неизвестным на тротуаре в центре Москвы. Директор театра обвинил пешехода в незаконной съемке и в том, что он отказывался уступить дорогу его машине. По мнению Варшавера, молодой человек не имел права снимать ни его, ни автомобиль. Между тем, если следовать букве закона, в этом заявлении директора "Ленкома" два противоречия: во-первых, пешеход на тротуаре априори не должен уступать дорогу автомобилю, нарушающему правила дорожного движения; во-вторых, любой гражданин имеет право производить съемку административного правонарушения, и в этом случае свое право на частную жизнь "размывает" сам нарушитель.





Позже в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM" Марк Варшавер сообщил, что водитель его автомобиля будет оштрафован на 2000 рублей за езду по тротуару. При этом он добавил, что машины сотрудников театра периодически нарушают и будут нарушать ПДД из-за отсутствия подъезда к зданию театра. "Я не могу допустить, чтобы Леонид Сергеевич Броневой в свои почти 90 лет ходил пешком 20-30 метров, когда машина может забрать его. Это всего одна-полторы минуты, пока он садится в машину, или другие люди, которые находятся в таком почетном возрасте", – сказал директор "Ленкома".

Сказанное Варшавером подтвердил и режиссер театра Марк Захаров, выступивший единственным защитником своего директора. Он пояснил, что у "Ленкома" отсутствует отдельный въезд для автомобилей. "Когда возвращается театр с гастролей и надо разгружать декорации или приезжает на съемку телевидение, то эти машины вынуждены заезжать на тротуар", – сказал знаменитый режиссер.

Наша справка

Марк Варшавер родился в Москве 11 марта 1947 года. В 1969 году окончил Горьковское театральное училище по специальности "актер" и музыкальное училище по классу фортепиано, после чего служил в нескольких российских театрах. В 1979 году был приглашен в "Ленком", где вскоре начал работать в качестве главного администратора. Варшавер стоял во главе легендарных проектов театра: "Поминальная молитва", "Шут Балакирев", "Варвар и еретик", "Мудрец", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Плач палача", "Ва-банк", "Тартюф", "Вишневый сад", "Женитьба" и многих других.

Варшавер имеет звания "Заслуженный деятель искусств России" и "Заслуженный работник культуры России". Удостоен государственных наград, среди них – орден Дружбы, ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.