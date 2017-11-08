Range Rover Sport. Образец британского стиля

Range Rover Sport – настоящий образец британского стиля. Простота его форм настолько выверена, а украшения в виде сложной формы фар и декоративных элементов так органично вплетены в образ, что автомобиль всегда находится в центре внимания.

Новый Sport кардинально изменился: он стал технологичнее, легче и спортивнее. Внедорожник обрел несущий алюминиевый кузов, разом сбросив 420 кг, и более жесткие элементы подвески по сравнению с обычным Range Rover.



В итоге получился потрясающий вездеход, который одинаково хорошо мчится по шоссе, штурмует бордюры, месит грязь и ныряет почти на метр без акваланга. А еще это самый быстрый Land Rover в истории.

На российском рынке доступно восемь моторов. Турбодизели TDV6, SDV6 и SDV8 развивают 249 л.с., 306 л.с. и 339 л.с.соответственно. Бензиновые: Si4 (300 л.с.), два V6 Supercharged (340 и 380 л.с.), V8 Supercharged – 525 л.с. и SVR V8 Supercharged – 575 л.с.

Нам достался на тест 4,4-литровый, 340-сильный дизель SDV8, разгоняющийся до сотни за 6,9 секунд. Двигатель великолепен. Восьмиступенчатый автомат "британца" работает очень плавно. Машина сбалансированно мягкая и одновременно жесткая – ровно настолько, чтобы не терять контроль над дорогой. RRS – это полноценный внедорожник, который имеет функцию блокировки дифференциала. Предусмотрены как различные режимы езды, под различные режимы покрытий, так и режим авто.





Посадка в Sport, как и в других автомобилях этой марки, – идеальна. Благодаря выверенной формовке и внушительному количеству регулировок (в нашей комплектации их 18) сидишь как влитой. Ну и, конечно, нельзя не отметить качество материалов – тонкая кожа на панели, руле и дверях, приятные глазу и рукам деревянные вставки. Дьявол, как говорится, кроется в деталях. В RRS таких милых сердцу деталей – более чем достаточно.

Салон обновленного Range Rover Sport – настоящее мультимедийное царство. В подголовниках – два экрана, в карманах дверей – беспроводные наушники, в центральном подлокотнике – пульт управления DVD-проигрывателем и аудиосистемой Meridian с 23 динамиками мощностью 1700 Вт. Правда, несмотря на всю кажущуюся роскошь, мультимедийный комплекс в то же время является и самым слабым звеном британца – и слегка подтормаживает, и меню запутанное, и переведен на русский кривовато.

Багажник у RRS неплохой — 489 литров, учитывая огромную полноразмерную "запаску" в подполье. Максимальный объем в двухместном исполнении — 1 761 литр.

Автомобиль предлагается в нескольких комплектациях – S, SE, HSE, HSE Dynamic, Autobiography Dynamic и SVR.



Стоимость обновленного Range Rover Sport стартует от 4 852 000 рублей. RRS SVR в максимальной комплектации не меньше, чем в 10 миллионов.

Конкуренты

Lexus GX460

Наверное, самый явный конкурент RRS. Lexus GX460 может похвастаться отличной проходимостью и имеет серьезный внедорожный потенциал. Автомобиль оснащен 4,6-литровым 296-сильным бензиновым двигателем V8. Дизельных модификаций этого "лексуса" на российский рынок не поставляется. Стоимость GX460 стартует от 4 096 000 рублей. В отличие от своего британского собрата предлагается в пяти и семиместной комплектации.

Mercedes GLE

Цены на Mercedes GLE (внедорожник-версия) стартуют от 4 030 000 рублей за самый слабый дизельный мотор (2,2 л с мощностью 204 л.с.). Машина оснащена 9-ступенчатой автоматической коробкой передач 9G-Tronic, полным приводом 4MATIC, контроллером параметров движения Dynamic Select и внедорожным пакетом Offroad. Правда, в отличие от "лексуса" и "рейнджа" Mercedes GLE все же не предназначен для езды по бездорожью.

BMW X5

На российском рынке для BMW X5 доступны дизельные и бензиновые моторы, а также гибридная версия xDrive40e. Стоимость автомобиля с самым маленьким, 3,5-литровым мотором мощностью 306 л.с. стартует от 3 900 000 рублей. Самый мощный из предлагаемых двигателей представляет собой 8-цилиндровый двигатель TwinPower Turbo мощностью 450 л.с. Разгон этой версии до сотни – всего 4,9 секунды. Пневмоподвески в арсенале "икса" не бывает в принципе. Конечно, он во многом уступает RRS на бездорожье, но вот на асфальте ему равных нет.

Volvo XC90

Цена на обновленный Volvo XC90 стартует от 3 379 000 рублей. Автомобиль приехал на российский рынок с четырьмя вариациями двигателей – два дизельных и два бензиновых. Предлагается в пяти и семиместной комплектации.