Лихач сдался полиции после езды по тротуару у Кремля

Сын бизнесмена из Подмосковья, устроивший заезд на BMW по тротуару у стен Кремля, сдался полиции. Молодой человек раскаялся в содеянном, сообщает газета "Известия".

"Полностью признал свою вину", – отметили стражи порядка. В отношении лихача был оформлен протокол об административном правонарушении, передает Ura.ru.

