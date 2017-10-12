"Ростовская Мара Багдасарян" насмерть сбила человека

В результате нелегальных гонок ростовских стритрейсеров погиб человек. Мужчина выбежал на дорогу, где попал под колеса спорткара.

За рулем Audi R8 находилась 29-летняя девушка. Поздним вечером 11 октября она ехала на своем автомобиле по улице Шолохова. Автоледи не среагировала на пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В результате столкновения 32-летний мужчина погиб на месте, сообщили "Газете.ru" в пресс-службе областной полиции.

По предварительным данным, машина двигалась со значительным превышением скорости, отмечают в ведомстве. Несмотря на то что личность автоледи полицейские не раскрывают, они рассказали: девушка 54 раза за два года привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Большую часть штрафов она получила за превышение скорости. По количеству нарушений ПДД гонщица сравнялась со скандально известной стритрейсершей Марой Багдасарян – у нее тоже 54 штрафа, которые стоили ей пожизненного лишения прав, большого штрафа и нескольких часов исправительных работ.

Ростовской "Маре" грозит более серьезное наказание. Если ее признают виновной в ДТП, ей грозит пять лет лишения свободы. Сейчас главное следственное управление областного главка МВД ведет проверку по факту аварии с летальным исходом.

Судя по сообщениям очевидцев, инцидент произошел во время уличных гонок. "За 20 минут до этого гоняли на театралке. Пешехода сбили на первом светофоре после кольца на автовокзале, пролетел 150-200 метров", – сообщил один из свидетелей в социальной сети "ВКонтакте".

Внимание общественности также привлек внешний вид машины-убийцы. На фотографиях с места происшествия видно, что у автомобиля затонированы все стекла, что противоречит ПДД. Кроме того, на машине отсутствует номер.

Отметим, что Audi R8 – одна из самых быстрых машин, выпускающихся серийно. Она разгоняется до 100 километров в час всего за 3,5 секунды. Максимальная развиваемая скорость спорткара может достигать 325 километров в час. Специальные модификации болида принимают участие в автоспорте – кольцевых гонках серии FIA GT3.