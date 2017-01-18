Какие улицы в Москве перекроют на Крещение

Движение на юго-западе столицы будет ограничено в связи с рядом мероприятий, сообщили городские власти. Речь идет о трех улицах.

С 17:00 мск 18 января до 05:00 мск 19 января будут полностью перекрыты Санаторная и Тютчевская аллеи, а также Новоясеневский тупик на юго-западе Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Движение ограничат из-за мероприятий, приуроченных к празднику Крещения Господня. В частности, в 345 храмах пройдут богослужения.

Представляем все места для крещенских купаний в Москве. Увидеть картинку в полном размере можете здесь: https://t.co/4lKjpR2eUs#праздник pic.twitter.com/imgLkdIyFv — Москва (@moscow) 17 января 2017 г.

В крещенских купаниях, как ожидается, примут участие более 140 тысяч человек. В Москве для этих целей подготовлены 59 прорубей и десять купелей, оборудованных мостиками и деревянными лестницами с перилами. Выходить на лед разрешает лишь после замера его толщины.

Для желающих совершить обряд омовения предусмотрены теплые раздевалки. Кроме того, им предложат гречневую кашу, блины и безалкогольные напитки. Рядом с местами крещенских купаний будут дежурить бригады врачей, сотрудники МЧС, полиции и ГИБДД.