Необычное поведение птиц перед землетрясением в Турции попало на видео

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе

Лента новостей

Пятница 24 февраля

04:33Необычное поведение птиц перед землетрясением в Турции попало на видео 02:09Как выбрать хороший чай в пакетиках: три совета эксперта 00:18Васильев день: народные приметы и запреты 24 февраля 22:23Ватные палочки в быту: 7 необычных способов использования 20:33За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом 17:58"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым 17:44На 40-й день Панфилов раскрыл причину смерти Чуриковой 17:09"Ей никто не даст": приползшую назад в Россию вертихвостку Литвинову поставили на место 16:49Тайные страсти и внебрачные дети: что скрывал от жены любвеобильный Олег Янковский 16:32Как живет работавшая с Раневской 94-летняя звезда "Золушки" Пилецкая 16:18"Отсутствует понятие уважение": зазнавшуюся Пугачеву швырнули оземь 15:31Поторопился: сбежавший в Америку внук Пугачевой бросился россиянам в ноги 15:07Дофаминовая мода: одежда, созданная для счастья 14:36"Я предмет в семье": униженный Куценко признался в семейных неурядицах 14:10"Горечь и разочарование": Газманов высказался о подлом поступке израильтянки Пугачевой 13:43Проблемы с алкоголем, сбежавший к подруге муж и страшная нищета: трагедия актрисы Изольды Извицкой 13:17Корчится и орет: Валяющемуся у испанской помойки Панину дали под дых 12:58"Рожала не сама": припертая к стенке Орлова опубликовала благодарность суррогатной матери 12:24Что такое самозапрет на кредиты через Госуслуги и работает ли он? 11:44Лужи крови и неестественная поза: скрюченное тело Самбурской провалялось на полу не один час 11:16Нежатся на солнышке: Скрытный Дмитрий Борисов показал своих малышей 10:54Зрелище для зевак: отменивший прощание с Чуриковой муж жалеет о потраченных силах 08:20Самые вкусные закуски для любимых мужчин на 23 февраля 06:27Праздничные фильмы для защитников отечества: что посмотреть 23 февраля 04:11Сколько придется копить на свой дом 02:16Ипотеку ужесточат с мая 00:03Прохор Весенний: что нельзя делать в православный праздник 23 февраля 23:52"Я закрылась в комнате и получила удовольствие": откровения 74-летней Муравьевой 22:00Названа причина сердечно-сосудистых заболеваний 21:20"Это безумство": что Пьеха отказался делать ради любимой женщины 20:20Названа сумма сбережений для комфортной пенсии 19:40Не переживет: врач о последней капле для перенесшего два инсульта Костомарова 19:20Вскрылась связь 45-летней Жасмин со стариком Лещенко: Столько лет 19:00"Мы полюбили": женатый Куценко прыгнул в койку к Орбакайте 18:40"Откуда?": горячая Бузова шокировала наливной грудью 18:20Опасный трюк: китайский велосипедист рискнул и установил рекорд 18:00"Другой уровень жизни": упорхнувшая из России Собчак кичится роскошью 17:40"Когда пить-то?": женившегося на молодухе Гордона лишили самого дорогого 17:20Показала, что носила под одеждой: Обвиненная в фальшивой беременности Орлова наконец-то раскрыла правду 17:00"Нужно объяснить более жестко": взбешенный предательством Хаматовой Бероев закатал рукава 16:40"Мне самому умереть?": желающий получить свое Садальский шантажировал семью Собчак 16:20"Долбите ее!": украинские коллеги послали матом и прокляли желающую победы России Сташенко 16:00Мать настояла: Двуполая дочь Джоли стала похожа на мальчика 15:40Ушла из жизни ярчайшая звезда "Ленкома" 15:20Обернется проблемами: Ставший женщиной иноагент Смольянинов* задолжал деньги родине 15:00Маленький: Снявший трусы перед другим мужиком извращенец Панин предъявил свой причиндал 14:40Вернули домой: Врачи избавились от тяжелобольной Заворотнюк 14:20"В протезах встать сможет": лишившийся конечностей Костомаров получил надежду 14:00"Гангрена началась": обездвиженный после операции Дроздов признался в страшном 13:40Разъяренный Бероев жестко прошелся по "пустышке" Смольянинову*: Это пыль
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Необычное поведение птиц перед землетрясением в Турции попало на видео

57

Жуткое зрелище перед землетрясением в Турции.

Способны ли животные предчувствовать землетрясения, вопрос до сих пор открытий. Существует лишь несколько зафиксированных доказательств того, что птицы и звери начинают вести себя довольно необычно до и во время подземных толчков. Например, незадолго до землетрясения в Турции, которое произошло в феврале, стаи птиц сели на ветки и чего-то ждали. Выглядело весьма жутко.

Видео, на котором можно увидеть столь необычное поведение пернатых, появилось в Сети на днях. В интернете люди напомнили о способности птиц ощущать инфразвуковые волны, которые возникают непосредственно перед землетрясением.

24 февраля 2023, 04:33
Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/www.globallookpress.com
YouTube / Harshit Dwivedi Education✓ Надежный источник

По теме

У Курильских островов произошло мощное землетрясение

Вместо тысячи слов: дрожащие на руинах в Турции кот и пес тронули до слез

Опасный трюк: китайский велосипедист рискнул и установил рекорд

Трюкач попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Очень тактильный попугай не отпускает "маму" ни на минуту (видео)

Попугай Манго любит все делать вместе.

Самое милое на сегодня: в Хабаровском крае мужчина завел дружбу с диким соболем – видео

Смотрим трогательные кадры с соболем.

Может ли куриное яйцо влезть целиком в рот: видео

Видео не для слабонервных.

"Пришло время": Далай-лама дал совет молодому поколению (видео)

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV предупредил весь мир.

Выбор читателей

23/02Чтв"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым 22/02Срд"Спеть бесплатно": Оплевавшую россиян Пугачеву провожают на Донбасс ради прощения 23/02ЧтвНежатся на солнышке: Скрытный Дмитрий Борисов показал своих малышей 22/02СрдПоказала, что носила под одеждой: Обвиненная в фальшивой беременности Орлова наконец-то раскрыла правду 22/02Срд"Хочу другую": оставшийся один муж ищет замену покойнице Чуриковой 22/02СрдНе переживет: врач о последней капле для перенесшего два инсульта Костомарова