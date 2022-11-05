То, что вы еще не видели: муравьед довел народ до смеха 60-сантиметровым языком (видео)

Муравьеды – весьма необычные животные для России. Встретить их можно только в зоопарке, например, в Калининградском. Там муравьед по кличке Кайя стала настоящей звездой – во многом благодаря очень длинному языку. 60-сантиметровым органом животное может попасть даже в труднодоступные места.
Сотрудники Калининградского зоопарка опубликовали во "ВКонакте" видео, на котором муравьеда кормят червями, которых засунули в изогнутую довольно узкую трубку. Но для животного это не стало проблемой. Кайя, высунув язык почти на всю длину, с легкостью добралась до еды.
Интернет-пользователи, которые никогда прежде такого не видели, рассмеялись. "Как же он в рот умещается?!", "В клубочек, наверное, заворачивается", "А какой слюнявый!", "Полметра точно!", – прокомментировали люди видео с муравьедом.