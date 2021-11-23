В Москве простились с Гаркалиным Хлебникова в коме после пожара Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Вторник
23 ноября
Лента новостей
20:05
Подмосковные студенты выиграли международные соревнования по генной инженерии
19:52
Лечение в психушке и коронавирус: в Гильдии актеров прояснили ситуацию со Светличной
19:40
"Моргенштерн сегодня торгует наркотиками": глава СКР Бастрыкин сделал сенсационное заявление
19:36
"Балдею": Вспотевшего Преснякова ублажил раздетый мужик
19:36
Шойгу: США рядом с Россией отработали использование ядерного оружия
19:18
Глава Роспотребнадзора оценила возможность снятия ковидных ограничений
18:46
"Люди боятся": Алибасов с пеной у рта затронул половой орган
18:46
Продюсер не исключил продажу Поргиной квартиры Караченцова: Сбежала из России
18:44
В Ленобласти блокадница пыталась сама вырезать себе опухоль после отказа врачей
18:22
Родители Началовой запретили внучке строить карьеру певицы
18:19
Создатель раскрыл простой секрет невероятной популярности сериала "Улицы разбитых фонарей"
18:13
Странному поведению Баскова нашли объяснение
18:01
Врачи бьют тревогу: российские дети страдают от хронического стресса
18:00
Куда сходить в Москве: афиша с 25 ноября по 3 декабря
17:59
"Боже, когда все это закончится?": Газманов прилюдно сложил руки в молитве
17:44
Вирусолог МГУ назвал сроки завершения четвертой волны ковида в России
17:37
Машина всмятку: известный актер разбился в центре Петербурга
17:29
"Слухи больно бьют": Напуганная ДНК-тестом Штурм заговорила об интиме с коллегой
17:25
Столкнувшаяся с тяжелым недугом звезда "Моей прекрасной няни" прервала молчание из-за Гаркалина
17:19
"Опять сама себе медали вручила": хвастунью Волочкову спустили с небес на землю
17:05
Он хотел этого: Баринов шокировал признанием о смерти Гаркалина
16:47
"Ты себя в зеркало видел?": Винокур заставляет худеть малолетнего внука
16:40
"Забрал подаренное поношенное белье": звезда "Ворониных" сообщила о жлобстве мужчины
16:39
Перевозбуждает: удовлетворившую себя столовым прибором Заворотнюк начало трясти
16:38
Шах и мат: Лоза отсудил у Первого канала целое состояние
16:10
Режиссера заставили раскрыть дату выхода нового сезона "Сватов"
16:08
Изменившаяся до неузнаваемости Хромченко ошарашила россиян: Темные волосы и короткая стрижка
15:56
Признавшаяся в чувствах к Путину Долина рассказала о застолье: Пел под баян
15:53
Хоррор о сектантах и злобных демонах "Зов ада" сбросил "Игру в кальмара" с вершины рейтинга
15:33
"В рай не попадет даже с QR-кодом": Шифрин плюнул в коллегу из-за покойного Коклюшкина
15:19
Нет связи: родные госпитализированной 81-летней Светличной бьют тревогу
15:08
Пынзарь из "Дома-2" раскрыла всю подноготную возлюбленного: Без комплексов
15:07
На фоне слухов о разрыве с Виторганом слова Нинидзе встревожили народ
14:51
"Очень важно увидеть тело": Васильева появилась на прощании Гаркалина
14:47
В Кремле назвали попыткой силового решения украинские провокации в Донбассе
14:45
В Подмосковье сиделка украла у пенсионерки деньги и драгоценности
14:44
Тело Гаркалина выносили под громкие крики: Ушла эпоха
14:32
"Он месяц бухал": Галустян заявился к известной актрисе чумазый и в рванье
14:31
"Помню боль, я кричала": Седокова об искалеченном детстве
14:24
Жившего на грани нищеты Гаркалина похоронили в гробу за 320 тысяч
14:16
В Кремле осудили страны НАТО за поставку вооружений для Украины
14:15
Ученица раскрыла сенсационные слова Гаркалина о смерти
14:12
Под Тюменью из-за аварии парализовало движение по трассе
13:58
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
13:50
За дело взялись юристы: что ждет обгоревшую Хлебникову после больницы
13:48
В Челябинске бандиты несколько месяцев грабили ювелирные магазины
13:41
С вышвырнутого из сериала на фоне грязного секс-скандала Кевина Спейси требуют 31 миллион долларов
13:36
Голые мальчики и рассказы о сексе: чему учит Шепелев сына Фриске
13:35
"Снова рожать": Ставшая матерью Серябкина спешит за вторым
13:29
"Я все сказала!": похоронившая мужа Алентова бежала от гроба Гаркалина
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стало известно об уходе госпитализированной Бузовой
"Как же не стыдно": режиссер Мережко призвал избить Гузееву за слова о Гаркалине
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
"Купил смерть вместе с поддельным сертификатом": причиной кончины Гаркалина названа лже-вакцинация
Юлечка забрала: умершую от ковида Русланову похоронят рядом с убитой сепсиом Началовой
Киркоров съязвил по поводу слуха поющей Бузовой
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Hi-tech

Подмосковные студенты выиграли международные соревнования по генной инженерии


прочитано 25 раз

Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) из Долгопрудного одержали победу на крупных международных соревнованиях по генной инженерии International Genetically Engineered Machine (iGEM). Об этом сообщили в местной администрации.

Россию на конкурсе представляли семь команд. Учащиеся МФТИ больше всех впечатлили организаторов, представив проект системы точечной доставки лекарств для лечения ряда заболеваний. Кроме того, они продемонстрировали эффективность своей разработки, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Конкурс iGEM проводится с 2003 года. Его организатором является Массачусетский технологический институт – один из самых престижных технических вузов США и всего мира.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 23 ноября 2021, 20:05 Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Родители Началовой запретили внучке строить карьеру певицы

Семья боится
Шоу-бизнес

"Моргенштерн сегодня торгует наркотиками": глава СКР Бастрыкин сделал сенсационное заявление

У музыканта могут начаться большие проблемы
Шоу-бизнес

Перевозбуждает: удовлетворившую себя столовым прибором Заворотнюк начало трясти

Девушка рассказала о пристрастии
Шоу-бизнес

Продюсер не исключил продажу Поргиной квартиры Караченцова: Сбежала из России

Актриса готовится к празднику

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

Глава Роспотребнадзора оценила возможность снятия ковидных ограничений
Вирусолог МГУ назвал сроки завершения четвертой волны ковида в России
В России стали вводить обязательную самоизоляцию для невакцинированных
Названы сроки начала вакцинации детей от коронавируса в России

Спорт

После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей

Регионы

В Подмосковье сиделка украла у пенсионерки деньги и драгоценности
В Челябинске бандиты несколько месяцев грабили ювелирные магазины
В Краснодаре посетитель клуба ударил охранника ножом в шею
В Петербурге загорелось дореволюционное здание
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+