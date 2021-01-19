Ученые нашли способ заряжать смартфоны с помощью воды

Учёные из Китайской академии ракетных технологий обнаружили новый и необычный способ зарядки смартфонов и других мобильных устройств. Для этого нужна лишь бутылка с горячей водой.
Бутылка представляет собой новый вид изолированной ёмкости, в которой установлен специальный чип. Такая технология позволяет превращать тепловую энергию в электричество. Для работы в устройство нужно всего лишь залить пол-литра горячей воды и соединить телефон с USB-гнездом, встроенным в крышку бутылки, сообщает РИА ФАН.
Зарядка займёт всего 20 минут, что быстрее, чем при использовании "традиционного" способа, при котором смартфон получает энергию из электросети,
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Сын поддерживает Навального
Поломана психика
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
А вы страдаете авторитаризмом?
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
Сергей
Взяли племянника на воспитание.
Новым девам сюда
Я люблю хачей!