Huawei MatePad: идеальный планшет для круглосуточного использования

Планшет HUAWEI MatePad, являющийся истинным примером превосходной производительности по доступной цене, обладает впечатляющим набором функций, которые делают его идеальным инструментом для просмотра фильмов, общения в социальных сетях, серфинга в интернете, чтения электронных книг, а также для создания эскизов, скетчей и обработки текстов. Его безрамочный экран имеет высокое разрешение, диагональ 10,4 дюйма и размещен в изысканном, легком корпусе с металлическим напылением, которое очень приятно на ощупь.
Благодаря высокоемкой батарее 7 250 мАч, HUAWEI MatePad – превосходный вариант для пользователей, которым нравится просматривать видео-контент: он легко позволяет смотреть загруженные видеозаписи до 12 часов от одной зарядки. А значит, если вы летите на дальние расстояния или просто отдыхаете дома, вы можете взять свой планшет и исследовать чудесный мир кинематографа, не боясь, что устройство выключится в самый неподходящий момент. Любителей видеоигр HUAWEI MatePad может порадовать автономной работой в течение семи часов от одного заряда. Кроме того, аккумулятора более чем достаточно, чтобы выдержать даже самые интенсивные интернет-сессии.
Любители музыки и фанаты подкастов также будут приятно удивлены объёмным звучанием HUAWEI MatePad. Проводите ли вы вечеринку, слушаете любимые аудиокниги или изучаете новые подкасты, у вас будет много времени, чтобы насладиться качественной звуковой системой с настройками от Harman Kardon. А благодаря зарядному устройству мощностью 10 Вт вы можете зарядить планшет на 16% после всего 30 минут подзарядки.
HUAWEI MatePad – фантастический планшет для пользователей, которые хотят получить максимум удовольствия от развлечений, просмотра веб-страниц и других дел, не опасаясь постоянной проблемы разряда аккумулятора. Легкий планшет сконструирован так, чтобы быть ультрапортативным, а феноменальное время в режиме ожидания до 750 часов дает пользователю дополнительное чувство свободы, для каких бы целей он не использовал планшет.
С фирменным магазином HUAWEI AppGallery вы можете искать, загружать, управлять и использовать популярные мобильные приложения, каждое из которых прошло проверку безопасности и имеет защиту данных пользователя благодаря технологиям искусственного интеллекта.
Планшет на российском рынке доступен в полночном сером цвете в двух вариантах комплектации: с Wi-Fi по цене 21 990 рублей и с Wi-Fi+LTE по цене 23 990 рублей.
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