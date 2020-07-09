Huawei MatePad: идеальный планшет для круглосуточного использования

Планшеты среднего ценового сегмента сегодня становятся невероятно конкурентоспособными, а преимущества, которые всего несколько лет назад относились только к премиальным устройствам, стали частью таких устройств, как HUAWEI MatePad.

Планшет HUAWEI MatePad, являющийся истинным примером превосходной производительности по доступной цене, обладает впечатляющим набором функций, которые делают его идеальным инструментом для просмотра фильмов, общения в социальных сетях, серфинга в интернете, чтения электронных книг, а также для создания эскизов, скетчей и обработки текстов. Его безрамочный экран имеет высокое разрешение, диагональ 10,4 дюйма и размещен в изысканном, легком корпусе с металлическим напылением, которое очень приятно на ощупь.





Благодаря высокоемкой батарее 7 250 мАч, HUAWEI MatePad – превосходный вариант для пользователей, которым нравится просматривать видео-контент: он легко позволяет смотреть загруженные видеозаписи до 12 часов от одной зарядки. А значит, если вы летите на дальние расстояния или просто отдыхаете дома, вы можете взять свой планшет и исследовать чудесный мир кинематографа, не боясь, что устройство выключится в самый неподходящий момент. Любителей видеоигр HUAWEI MatePad может порадовать автономной работой в течение семи часов от одного заряда. Кроме того, аккумулятора более чем достаточно, чтобы выдержать даже самые интенсивные интернет-сессии.

Любители музыки и фанаты подкастов также будут приятно удивлены объёмным звучанием HUAWEI MatePad. Проводите ли вы вечеринку, слушаете любимые аудиокниги или изучаете новые подкасты, у вас будет много времени, чтобы насладиться качественной звуковой системой с настройками от Harman Kardon. А благодаря зарядному устройству мощностью 10 Вт вы можете зарядить планшет на 16% после всего 30 минут подзарядки.

HUAWEI MatePad – фантастический планшет для пользователей, которые хотят получить максимум удовольствия от развлечений, просмотра веб-страниц и других дел, не опасаясь постоянной проблемы разряда аккумулятора. Легкий планшет сконструирован так, чтобы быть ультрапортативным, а феноменальное время в режиме ожидания до 750 часов дает пользователю дополнительное чувство свободы, для каких бы целей он не использовал планшет.

С фирменным магазином HUAWEI AppGallery вы можете искать, загружать, управлять и использовать популярные мобильные приложения, каждое из которых прошло проверку безопасности и имеет защиту данных пользователя благодаря технологиям искусственного интеллекта.

Планшет на российском рынке доступен в полночном сером цвете в двух вариантах комплектации: с Wi-Fi по цене 21 990 рублей и с Wi-Fi+LTE по цене 23 990 рублей.