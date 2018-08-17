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Найден действенный метод борьбы с извращенцами

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko
Действенным методом борьбы с извращенцами поделилась пользовательница имиджборда Imgur. Девушка рассказала, как в два клика отвадила настойчивого незнакомца.
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Короткие сообщения от незнакомого пользователя соцсети стали приходить девушке под ником rockpapermeow несколько недель назад. Некто по имени Крис несколько раз написал ей в Facebook: "Эй!" А потом, не дождавшись ответа, обозвал ее с***** и послал фото своего полового органа.

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Хоть девушка и столкнулась с таким поведением впервые, она не растерялась. Rockpapermeow нашла на странице незадачливого "ухажера" снимки его родителей. Затем она нашла профиль матери извращенца и сделала скриншот страницы. Находчивая девушка отправила его своему преследователю, поинтересовавшись – желает ли он, чтобы хозяйка профиля узнала о художествах своего сынишки?

Крис сразу пошел на попятную. Он извинился, попрощался, тут же сменил имя в Facebook, а девушку заблокировал, пишет "Лента.ру".

Сражаться с извращенцами в соцсетях приходится и работницам секс-индустрии. Свой метод избавления от навязчивых предложений познакомиться разработала американская порноактриса Джинджер Бэнкс. Получив очередное фото огромного (с точки зрения обладателя) полового органа, она интересовалась у отправителя, зачем тот шлет снимки детских гениталий.

Публикация от Анастасия Солнце (@anastashasol)

Ранее другая пользовательница Сети, устав от навязчивых ухаживаний и непристойных снимков бывшего одноклассника, отправила скриншоты переписки бабушке преследователя. Мать девушки посещала ту же церковь, что и пожилая женщина. О реакции бабушки не сообщается, но можно ее представить. Конфликт был исчерпан.

Автор: Андрей Евлампиев17 августа 2018, 11:00

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