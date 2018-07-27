Новое шоу Дружко взорвало Сеть
Пилотный выпуск появился на канале "Druzhko Show" на видеохостинге YouTube. Представляя проект, блогер рассказывает зрителям, что за полтора года существования в Интернете он перепробовал не один формат. Но в конце концов понял, что душа его лежит к мистике и загадочным событиям.
Сергей Дружко в первую рискованную поездку отправился совсем один. Целью стала аномальная зона Шушмор в Подмосковье. Видео рассказывает о ночевке блогера на берегу озера Смердячье.
Дружко отмечает, что на YouTube много видеороликов о загадочных явлениях – но все они смонтированы из картинок, которые скачаны из Интернета. Но главное – они созданы теми, кто даже не удосужился оторвать свой зад от теплого дивана. Сергей же намерен лично проверить, соответствуют ли действительности все истории, которые рассказывают об этих загадочных местах.
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