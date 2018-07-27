Новое шоу Дружко взорвало Сеть

Сергей Дружко решил рассказать россиянам о темной стороне мироздания. Блогер запустил новое шоу, в котором он изучает аномальные зоны.

Пилотный выпуск появился на канале "Druzhko Show" на видеохостинге YouTube. Представляя проект, блогер рассказывает зрителям, что за полтора года существования в Интернете он перепробовал не один формат. Но в конце концов понял, что душа его лежит к мистике и загадочным событиям.

Сергей Дружко в первую рискованную поездку отправился совсем один. Целью стала аномальная зона Шушмор в Подмосковье. Видео рассказывает о ночевке блогера на берегу озера Смердячье.

Дружко отмечает, что на YouTube много видеороликов о загадочных явлениях – но все они смонтированы из картинок, которые скачаны из Интернета. Но главное – они созданы теми, кто даже не удосужился оторвать свой зад от теплого дивана. Сергей же намерен лично проверить, соответствуют ли действительности все истории, которые рассказывают об этих загадочных местах.