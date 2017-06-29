В будущем Земля станет похожа на Сатурн

После изучения снимков зонда "Кассини" ученые пришли к сенсационному выводу. Они полагают. Что у Земли могут появиться кольца из льда и пыли, как у Сатурна.

Согласно одному из сценариев, под воздействием гравитационного поля нашей планеты Луна расколется на мелкие осколки. Именно из них и будут сформированы кольца.

При этом специалисты не уточнили, когда примерно может произойти это событие, передает РИА ФАН. Отметим, что такие кольца есть у многих планет Солнечной системы – например, у Нептуна, Юпитера и Урана.

Примечательно, что некоторые исследователи не исключают, что кольца могли быть у Земли в далеком прошлом. Так, по одному из предположений, они существовали 34 миллиона лет назад, состояли из фрагментов астероидов и других подобных объектов.

Напомним, ранее космический телескоп "Кеплер" нашел новые планеты, на которые в перспективе могут переселиться земляне. Ученые NASA выпустили окончательную версию каталога планет-кандидатов, в котором список увеличился на 219 планет и достиг 4034 планет-кандидатов. Десять из них – земного размера и находятся в зоне обитаемости.

Как писали Dni.Ru, в феврале 2017 года NASA на экстренной пресс-конференции объявила об открытии системы из семи землеподобных планет возле ультрахолодного красного карлика, лежащего всего в 39,5 световых годах от нас. За счет приливного захвата одна из сторон каждого из семи космических объектов, на которых по разным сторонам также вечно царят день или ночь, потенциально может быть пригодна для жизни.