На орбите Земли обнаружена неопознанная сигара

Космический корабль инопланетян длиной около 70 метров обнаружили уфологи на одном из снимков NASA. Специалисты космического ведомства парируют, что продолговатый светящийся объект – всего лишь блик на оптике.

Тщательно изучающие каждый снимок неба уфологи сообщили, что на одной из фотографий NASA явно виден ярко светящийся сигарообразный неопознанный летающий объект. Исследователи-любители даже оценили размеры инопланетного визитера. По их расчетам, корабль пришельцев достигает семидесяти метров в длину.

Нашлось и объяснение яркому блеску НЛО. По мнению комментаторов, чужак покрыт светоотражающим материалом или гладкой металлической обшивкой. Уфологи уверены, что инопланетяне собирались причалить к одному из астероидов, но по случайности попали в поле зрения объектива американского космического зонда, пишет РИА ФАН.

Сотрудники NASA в свою очередь домыслы исследователей-любителей опровергают. Как считают специалисты аэрокосмического ведомства, в действительности НЛО – это просто блик на оптике. Следовательно, никакой сенсации нет.

В СМИ регулярно появляются сообщения, прямо или косвенно затрагивающие тему инопланетных пришельцев или НЛО. Так, Dni.ru сообщали о возможном визите внеземного разума в Краснодарский край. С заявлением в местную полицию обратился 59-летний житель Кубани, утверждавший, что между поселком Водники и районом Витаминкомбината он заметил инопланетян. "По словам заявителя, он видел космический корабль, из которого вышли семиметровые гуманоиды", – уточнили в региональном управлении МЧС.

А радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев после изучения фотоснимков уверенно заявил, что американцы жестко цензурировали фотографии, сделанные во время полетов на Луну. По мнению исследователя, на спутнике Земли есть целый город с инопланетянами, но NASA эту информацию огласке предавать не намерено.