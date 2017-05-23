Любительское видео запечатлело настоящий НЛО
Видео, размещенное на YouTube, было снято в апреле, но залито на видеохостинг только сейчас, – сообщает РИА ФАН. Вероятно, автор, которому посчастливилось запечатлеть загадочный объект, до конца не верил своим глазам.
На кадрах видеосъемки хорошо видно, как из яркой вспышки появляется вытянутый объект с хорошо заметными крыльями по бокам. Ролик показывает НЛО с разным увеличением и скоростью. Это свидетельствует об ответственном отношении к опубликованному материалу.
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