В России придумали замену паспорту

В весеннюю сессию Госдума инициирует разработку законопроекта, превращающего сим-карту в идентификатор личности гражданина, рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Для полноценного запуска такого проекта потребуется создать специальный реестр сим-карт, за которым будет установлен тщательный контроль.

Парламентарии предлагают внести изменения в законы "О связи", "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" таким образом, чтобы сим-карта могла служить полноценной заменой удостоверения личности гражданина России. При этом количество продаваемых в одни руки карт ограничено не будет. Однако передавать их третьим лицам запретят.

Депутаты уверены, что подобное нововведение серьезно облегчит людям жизнь. "В этом случае не придется постоянно носить с собой основной документ, идентифицирующий личность", – цитирует газета "Известия" председателя комиссии Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Аналогичной точки зрения придерживаются представители бизнеса. "Идентификация по сим-карте упростит процесс оформления кредитов, вкладов, карт и абсолютно любых операций в отделениях и прочих точках продаж банковских продуктов", – уверен начальник отдела мобильных сервисов Бинбанка Алексей Курзяков.

Публикация от Southwest Missouri Bank (@southwestmissouribank) Ноя 14 2017 в 12:08 PST

В пресс-службе МТС рассказали, что уже сейчас сим-карта с номером телефона служит надежным инструментом идентификации физических лиц в случае дистанционного доступа к финансовым и государственным услугам, а наличие дополнительной защиты и юридической значимости существенно расширит спектр возможных действий. В "МегаФоне" идею депутатов назвали логичным шагом. Пресс-служба "Билайна" отметила, что идея нуждается во всестороннем изучении, особенно с точки зрения IT-безопасности.

С осторожностью призвали отнестись к новации в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Там заметили, что идентификаторы личности должны выдаваться госорганами с соответствующими полномочиями, а также возможностями, которые бы позволили исключить ложную идентификацию. "Фактически выдачу сим-карт должно будет осуществлять государство, а не сотовые операторы", – вторит Росфинмониторингу руководитель направления аудита финансовых организаций Digital Security Андрей Гайко.