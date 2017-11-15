В России придумали замену паспорту

Крушение самолета под Хабаровском Умер Михаил Задорнов Эксклюзивы Dni.Ru Скандальный развод Джигарханяна Дом-2

Самое читаемое

Опозоренная Волочкова обескуражена появлением интимных снимков
Изнасилованную Шурыгину жестко унизили на "Доме-2"
Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
Караченцову сделали неутешительный прогноз
Михаил Задорнов записал прощальное видео
партнеры
Среда 15 ноября
Лента новостей
11:39
В Подмосковье поезд протаранил военный грузовик
11:30
Россию охватил ипотечный бум
11:28
Звезда сериала "Универ" показала милое видео с дочкой
11:26
Под Москвой взорвали пустой банкомат Сбербанка
11:19
Призрак рассказал о золотом унитазе Януковича
11:16
Грузовик сбил пешеходов под Челябинском (видео)
11:10
В Москве девушка-бариста убила мать и 4-летнего брата
10:57
Истеричке Шурыгиной дали шанс на выздоровление после скандала в "Доме-2"
10:37
Американка поджарила сыну руку в воспитательных целях
10:34
В Москве посетителя кафе ограбили на 6,6 миллиона
10:15
Пышногрудая 27-летняя Кошкина соблазнила престарелого актера
09:48
Диму Билана зачислили в Президентский полк
09:36
Найдена связь курения и алкоголизма
09:27
Автобус с болельщиками попал в смертельное ДТП под Ростовом
08:52
Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом
08:25
ООН сплясала под дудку Киева
08:10
При крушении пассажирского самолета под Хабаровском выжил ребенок
08:00
Волочкову принесли в жертву
07:46
Шаповалов умер после операции
02:21
83-летняя Софи Лорен показала грудь в центре Москвы
00:15
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
21:59
Наследник выкидывает на улицу вдову Евгения Евстигнеева
21:53
Модельер Лагерфельд набросился на опозоренную Меркель
21:46
В Москве случился крупный пожар
21:39
Почему Сташевский прозябает в забвении
21:20
Безумные регионы: священника осудили за сутенерство
21:15
Епископ развеял миф о Путине
21:04
Цымбалюк-Романовская предрекла скорый конец Джигарханяну
20:35
Пугачева с большим животом выступила перед пьянью
20:13
Любовные треугольники русских поэтов
19:56
Пять типов пассажиров такси
19:46
В Москве задержали начальника УВД по Центральному округу
19:35
"Лужники" прошли первое испытание
19:32
Взбешенный Панин отомстил за Задорнова
19:12
Грозящего России Порошенко вывели на чистую воду
18:59
Участница порноскандала стала ведущей "Дома-2"
18:52
Молодой любовник откровенно рассказал о сексе с Волочковой
18:25
За что любят актрису Мэгги Джилленхол
18:24
В Петербурге поймали с поличным 73-летнюю путану
18:21
Зарплаты москвичей достигли астрономической отметки
18:20
В московском метро спасли упавшего на рельсы котенка
17:51
Анджелина Джоли опозорилась на публике
17:45
В Москве-реке нашли труп женщины
17:10
Рада признала разрыв отношений с Россией "самоубийством"
17:10
На Западе жестко унизили истерящий из-за Крыма Киев
17:09
Москвичку-живодерку настигла страшная расплата
17:04
Старые любовники всегда бесят молодых
17:01
Неизвестный обстрелял прохожих в Ницце
16:55
6 секретов личной эффективности
16:53
Медведев выбрал неожиданную тему на встрече с Трампом
16:39
Люди в масках нагрянули к молодой жене Джигарханяна
16:33
Россияне насмехаются над позором Минобороны
16:23
В семье Саакашвили произошла трагедия
16:14
Любовник Волочковой похвастался аппетитным задом в стрингах
16:10
Панина прогнали после скандала с Поклонской
15:59
В Москве появятся пять горнолыжных склонов
15:58
В Москве раскрыли ячейку из 69 террористов
15:56
Сиделец Полонский займется развитием России
15:55
Жители деревень Старое Титово и Глухово получили газ
15:41
Власти Москвы наградят победителей мирового чемпионата WorldSkills
15:37
Фигуристка Евгения Медведева и ее мама присоединились к кампании "Спасибо, мама!"
15:35
Ипотека стала "залогом смерти"
15:29
Ученые вынесли человечеству последнее предупреждение
15:24
Кварталы реновации обеспечат подземными парковками
15:19
Путин спустил Эрдогана с небес на землю
15:10
Московское метро перешло на усиленный режим работы
15:02
Россияне стали реже умирать от рака
14:43
Какие СМИ могут признать иностранными агентами
14:42
Никита Белых женился в СИЗО
14:36
Бомж из-за 50 рублей изрезал ножом приютившего его инвалида
14:34
Пышногрудая ведущая Кошкина скинула Стриженову с пьедестала
14:33
Рогозин поставил Терезу Мэй на место
14:24
Кавказ разочаровался в российских авто
14:18
Житель Подмосковья в ссоре зарезал жену и дочь
14:14
Лолита призналась в алкоголизме
14:09
Чемпион России по боксу погиб в боях за "ИГ"
14:06
Под Брянском пойман "шоколадный маньяк"
13:53
Несчастную любовь приравняли к инфаркту
13:27
В гигантском торте замуровали пять стриптизерш (видео)
13:27
Малахов бросил Первый канал из-за женщины
13:25
Бывшая жена Панина рассказала о гибели дочери
13:13
Как Запад выгоняет Россию с Олимпиады
13:11
Как выбрать успокоительное
13:02
Киев нашел способ поквитаться за Крым
13:00
В московском метро поезд насмерть сбил пассажира
12:53
Собчак в нелепом "платье из шторы" высмеяли за квадратную фигуру
12:45
Шикарные формы куклы Барби спрятали под хиджаб
12:31
Изнасилованная Шурыгина призналась в болезни
12:31
Светлана Ходченкова показала упругую грудь
12:24
Хореограф продавал украинок в секс-рабство
12:16
Из Москвы-реки достали тело девушки со связанными ногами
12:01
У участника "Дома-2" открылось кровотечение после зверского избиения
11:57
Сати Казанова рассталась с мужем после свадьбы
11:55
Имущество Януковича продают на "Авито"
11:54
Раскрыта неожиданная польза кофе
11:51
Насмехавшегося над смертью Бережной политика могли убить
11:37
Курсы доллара и евро побьют рекорд к Новому году
11:31
Молния пронзила самолет с пассажирами на борту
11:16
Украинский губернатор оказался двойником Кадырова
11:09
"Дочку очень жалко": Поплавская просит принудительно лечить Панина
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова получила пощечину после вручения престижной премии
Рыдающую вдову Марьянова цинично добили возле дома
Любовника Волочковой вывели на чистую воду после секс-скандала
Замужняя Шурыгина отбила парня у красотки из "Дома-2"
Украинцы в бешенстве от предательства Ротару
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
Hi-tech

В России придумали замену паспорту

Фото: GLOBAL LOOK press
В весеннюю сессию Госдума инициирует разработку законопроекта, превращающего сим-карту в идентификатор личности гражданина, рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Для полноценного запуска такого проекта потребуется создать специальный реестр сим-карт, за которым будет установлен тщательный контроль.
прочитано 700 раз

Парламентарии предлагают внести изменения в законы "О связи", "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" таким образом, чтобы сим-карта могла служить полноценной заменой удостоверения личности гражданина России. При этом количество продаваемых в одни руки карт ограничено не будет. Однако передавать их третьим лицам запретят.

ПО ТЕМЕ

Россиян освободят от массового налога

Россия откажется от внутрисетевого роуминга

В России разработали антишпионский смартфон

Депутаты уверены, что подобное нововведение серьезно облегчит людям жизнь. "В этом случае не придется постоянно носить с собой основной документ, идентифицирующий личность", – цитирует газета "Известия" председателя комиссии Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Аналогичной точки зрения придерживаются представители бизнеса. "Идентификация по сим-карте упростит процесс оформления кредитов, вкладов, карт и абсолютно любых операций в отделениях и прочих точках продаж банковских продуктов", – уверен начальник отдела мобильных сервисов Бинбанка Алексей Курзяков.

В пресс-службе МТС рассказали, что уже сейчас сим-карта с номером телефона служит надежным инструментом идентификации физических лиц в случае дистанционного доступа к финансовым и государственным услугам, а наличие дополнительной защиты и юридической значимости существенно расширит спектр возможных действий. В "МегаФоне" идею депутатов назвали логичным шагом. Пресс-служба "Билайна" отметила, что идея нуждается во всестороннем изучении, особенно с точки зрения IT-безопасности.

С осторожностью призвали отнестись к новации в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Там заметили, что идентификаторы личности должны выдаваться госорганами с соответствующими полномочиями, а также возможностями, которые бы позволили исключить ложную идентификацию. "Фактически выдачу сим-карт должно будет осуществлять государство, а не сотовые операторы", – вторит Росфинмониторингу руководитель направления аудита финансовых организаций Digital Security Андрей Гайко.

Автор: Геннадий Куприянов15 ноября 2017, 08:52

комментарии

Политика

Епископ развеял миф о Путине
Грозящего России Порошенко вывели на чистую воду
На Западе жестко унизили истерящий из-за Крыма Киев
Какие СМИ могут признать иностранными агентами

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" показала милое видео с дочкой
Истеричке Шурыгиной дали шанс на выздоровление после скандала в "Доме-2"
Свиридова пожаловалась на проблемного сына-подростка
Артистка Орлова откровенно о романе с Задорновым

Проишествия

Москвичку-живодерку настигла страшная расплата
В семье Саакашвили произошла трагедия
В Москве раскрыли ячейку из 69 террористов
Чемпион России по боксу погиб в боях за "ИГ"

Lifestyle

Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом
Любовные треугольники русских поэтов
За что любят актрису Мэгги Джилленхол
Макаревич грубо ответил злопыхателям
Культура

Концерт Гергиева и Мацуева в США обернулся скандалом

Перед их выступлением прошла акция протеста
Шоу-бизнес

Истеричке Шурыгиной дали шанс на выздоровление после скандала в "Доме-2"

По мнению специалиста, у девушки серьезная травма
Происшествия

В Москве девушка-бариста убила мать и 4-летнего брата

Она хладнокровно зарезала близких родственников
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" показала милое видео с дочкой

Девочка напевает, делая домашнее задание

Гороскоп

Волочкову принесли в жертву
Почему Сташевский прозябает в забвении
Гороскоп с 13 по 19 ноября 2017 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Пышногрудая 27-летняя Кошкина соблазнила престарелого актера
Светлана Ходченкова показала упругую грудь
Горячие фото самой сексуальной ведущей Первого канала
Перед юбилеем Орлова покинула Россию

Спорт

"Лужники" прошли первое испытание
Как Запад выгоняет Россию с Олимпиады
Роналду после предательства в четвертый раз стал отцом
Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой

Регионы

В Петербурге поймали с поличным 73-летнюю путану
Под Брянском пойман "шоколадный маньяк"
В гигантском торте замуровали пять стриптизерш (видео)
Безумные регионы: браконьер-ветеринар убивал животных
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru