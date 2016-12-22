Экспертный проект Hi-Tech Mail.Ru открыл на своем сайте голосование за лучший гаджет, выпущенный в 2016 году. Всего в конкурсе участвует около 200 устройств в 43 номинациях.

Голосование проводится в рамках седьмой ежегодной премии "Лучший гаджет 2016 по версии Рунета", сообщает Hi-Tech Mail.Ru. Конкурс продлится с 22 декабря 2016 года по 31 января 2017 года включительно.

"В 2016 году мы расширили список номинаций до 43 штук: сегмент фото/видео стал вызывать больше интереса благодаря развитию камер 360 и экшн-камер, дронов, среди производителей смартфонов в Россию официально пришли китайские гиганты Xiaomi и LeEco, появились новые имена и в других категориях. По-прежнему основной упор в премии – на сегмент смартфонов, а также на выбор лучшего оператора и ритейлера года по версии читателей проекта", – заявил руководитель по стратегическим коммуникациям проекта Hi-Tech Mail.Ru Антон Спиридонов.

Читатели издания смогут отдать по одному голосу за кандидата в каждой из 43 номинаций. При этом за неделю до окончания конкурса ход голосования будет скрыт, и победителя объявят лишь 1 февраля 2017 года.

Отметим, что годом ранее организация провела аналогичный конкурс. В нем участвовали 150 устройств, которые "соревновались" между собой в 34 номинациях. Кандидаты на "Лучший гаджет-2015" были также разбиты на шесть категорий: "смартфоны", "компьютеры", "камеры", "телевизоры", "гаджеты" и "операторы и ритейл".