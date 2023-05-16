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"Он меня не чувствовал": Верник впервые рассказал правду об отношениях с Табаковым

"Он меня не чувствовал": Верник впервые рассказал правду об отношениях с Табаковым
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С 1986 года Игорь Верник служит в МХТ им. Чехова. Он пришел туда при Олеге Ефремове, работал при Олеге Табакове и Сергее Женоваче, а теперь продолжает с Константином Хабенским во главе. Но каким вспоминает Олега Павловича сегодня, спустя почти пять лет после его кончины?

Олег Табаков всегда относился к этому красавцу скептически. "Долгое время он не видел меня в том качестве, которое я уже мог предъявить, – признается Верник. – Но он этого не видел. Не чувствовал. Не знал. И пробиться к нему я не мог. У нас были очень хорошие, чудесные отношения. Но он понимал, что я занимаю в театре какую-ту определенную нишу, очень небольшую – и довольно. А мне этого было недостаточно. Зато потом все поменялось".

Сегодня актерскую профессию Верник считает "болезнью". "Это бесконечное желание, бесконечный бег, бесконечно растущее эго, которое разрывает тебя в клочья, – пояснил он в программе "Белая студия" на канале "Культура". – Эта болезнь гонит тебя на сцену, в кадр или еще куда-то с такой силой… Зачем?! Что это за чудо, что за экстаз, что за проклятие? Но все это не отменяет жизни: актер – такой же человек. С такими же болячками, сомнениями, мечтами. И я – такой же наслаждающийся, сомневающийся и страдающий, как любой другой".

Фото: пресс-служба телеканала "Россия – Культура"

В апреле 2023 года Игорь Верник в третий раз женился – его супругой стала телепродюсер Наталья Шнейдерова. "Чтобы встретить своего человека, надо быть очень внимательным к жизни. Я все ждал, когда же встречу любовь… – улыбается 59-летний актер. И долго не мог понять, что для этого нужно отказаться от чего-то. Чтобы стать счастливым, чтобы в твоей жизни что-то случилось, нужно на это поработать, конечно. Это огромная зависимость, одновременно и счастливое, и несчастливое свойство, потому что эта зависимость отгораживает тебя от свободы, не дает делать то, что ты хочешь, проживать свою жизнь по полной. Она привязывает тебя, забирает очень много времени и энергии. С другой стороны, я желаю всем такой зависимости. Но нужно понимать, что этот дар любви ко многому обязывает".

16 мая 2023, 09:30
Фото: пресс-служба телеканала "Россия – Культура"
Канал Культура✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Обнародовано нежное фото Верника и Богомолова

Актриса Ирина Мирошниченко.
Актер Игорь Верник и режиссер Константин Богомолов.
Актер, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова и театра "Табакерка" Олег Табаков.
Актер Павел Табаков.
Актриса Нина Гуляева.
Актер Николай Чиндяйкин.
Актрисы Ксения Лаврова-Глинка и Лика Рулла.
Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий.
Актер Константин Хабенский.
актрисы Дарья Мороз и Светлана Устинова.
Актер Дмитрий Дюжев.
Актер Михаил Пореченков.
Актер Филипп Янковский.
Актер Авангард Леонтьев.

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