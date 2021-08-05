Легкоатлетка Тимановская высказалась о возвращении в Белоруссию

Кристина Тимановская уехала в Польшу после громкого скандала. Спортсменке и ее мужу удалось получить гуманитарную визу для того, чтобы жить в европейском государстве.
Многих людей интересует вопрос, планирует ли уроженка Белоруссии вернуться на родину. Тимановская дала вполне определенный ответ, сообщает Life. По словам спортсменки, она готова приехать домой в тот момент, когда будет уверена в своей безопасности. Пока что такое чувство ей дарит пребывание на территории Польши.
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