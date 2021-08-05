Российские спортсмены завоевали еще 2 медали в Токио

Российские спортсмены отметились очередными достижениями во время проведения Олимпийских игр в Токио. СМИ пишут, что соотечественники выиграли серебряную и бронзовую медали. Речь идет о соревнованиях по прыжкам с шестом и вольной борьбе.
На данный момент Россия в неофициальном зачете занялат пятое общекомандное место, отмечает URA.ru. США и Япония в списке оказались выше.
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