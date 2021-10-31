Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде

Звезды фигурного катания из России получили медали всех достоинств и заняли полностью весь пьедестал почета. Фигуристка Камила Валиева выполнила очень сложную программу, за которую в сумме получила 265,08 балла. Именно эта цифра принесла ей сразу два мировых рекорда – за произвольную программу и за короткую и произвольную программы суммарно.
Елизавета Туктамышева заняла второе место с результатом в 232,88 балла, а Алена Косторная получила "бронзу" и 214,54 балла.
Ранее стало известно, что победительница первого тура Гран-при в Лас-Вегасе Александра Трусова каталась со сломанной ногой. Спортсменке было очень тяжело, но она продолжила выступление. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказала свое удивление по этому поводу. По ее мнению, такой поступок сродни подвигу, так как в этом виде спорта основная нагрузка приходится как раз на ноги.
Долгое время Александра обсуждала со своим тренером отмену выступления, но в итоге спортсменка решила принимать участие. Решение было верным, так как Трусова победила с результатом 232,37 балла.
Также в одном интервью девушка поделилась, что боится летать, поэтому перелет на соревнования для нее был огромным стрессом.
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