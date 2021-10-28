Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Александра Трусова выиграла этап Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. Она блестяще выполнила все фигуры и не подавала виду, что ей ужасно тяжело. Но как выяснилось позже, 17-летняя подопечная Этери Тутберидзе каталась с переломом! Как это произошло, тренеры недоумевают.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала произошедшее. Зная, что такое перелом, она не смогла себе представить, как такое выступление с травмой возможно. Ведь на стопу в фигурном катании приходятся колоссальные нагрузки.
"Вы представляете, что такое перелом, и как можно с ним выступать?" – приводит слова шокированного тренера RT.
Напомним, Александра Трусова по итогам первого этапа Гран-при Skate America набрала 232,37 балла.
Как сообщил "Чемпионат" со ссылкой на собственный источник, у Александры Трусовой незадолго до выступления был диагностирован стрессовый перелом одной из костей стопы. До последнего фигуристка и ее тренер обсуждали возможность отмены выступления, но в итоге Трусова выступила и победила.
Это возмутило и заслуженного тренера России Татьяну Тарасову. Она резко отреагировала на информацию о том, что Трусова выступала в США с переломом ноги.
Популярные темы форума
Жена стала пропадать по ночам
Кто подскажет?
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Эктромелия