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Спорт

Впервые в истории: российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2

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Российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по игре Dota 2 – The International. Атлеты стали первым российским коллективом, получившим главную награду турнира.

В составе команды выступали россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов и украинцы Илья yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. В финале они одолели представителей Китая – команду PSG.LGD - со счетом 3:2 по итогам пяти игр. Их выигрыш составил порядка 18,2 миллиона долларов. Бронза досталась интернациональной команде Team Secret.

Десятый чемпионат мира по Dota 2 проходил в румынском Бухаресте с 7 по 17 октября. Общий призовой фонд соревнования составлял свыше 40 миллионов долларов.

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Автор: 17 октября 2021, 21:31 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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