WADA заподозрило почти 300 российских спортсменов в употреблении допинга

Эксперты Всемирного антидопингового агентства изучили пробы российских спортсменов. Данные 298 атлетов оказались подозрительными.
Как передает телеканал "360", из 578 проб 298 российских спортсменов были проверены 150 образцов, которые принадлежат 43 атлетам. По результатам проверки были оформлены документы, доказывающие нарушение антидопинговых правил.
Ранее президент WADA Крейг Риди заявил, что в отношении российских спортсменов будет возбуждено более 100 дел. Эксперты уверены, что результаты проверки могут повлиять на участие сборной страны в Олимпийских играх в Токио, сообщает "Царьград".
Звезда удивила провокационным фото
Шоумен советует певице извлечь пользу из скандала
Отдыхать с Примадонной певица не пожелала
Артистка посвятила певцу трогательные строки
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Барановская
Где в России не хотят работать?????
Маленький член
Замуж не хочу!
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Не хочу ходить за больным мужем.
Переспать за машину?
Скандал со свекровью
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Кончает за 4 минуты
Соврала про возраст
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
В следующий раз платишь ты
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Сказал, что отвратительно готовлю
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Не связывайтесь с водолеями
Серябкина спит с Фадеевым
Щель между зубов
Кого выбрать?
Можно ли загорать беременной?
Друг думает о смене пола
Сидел в тюрьме
Темникова спала с Серябкиной
Самолёт не доверяю,только поезд.