Евгений Плющенко получил серьезную травму

Одна из последних игр чуть не закончилась для олимпийского чемпиона трагедией. Во время столкновения корпус в корпус хоккеист из команды противников попал клюшкой супругу Яны Рудковской в лицо.
"Клюшка залетела мне под визор. Первое ощущение – что-то произошло с глазом. Когда я лег, то почувствовал, что течет кровь. У меня впервые в жизни появился страх. Страх быть одноглазым. Это ужасное состояние!", – поделился подробностями Плющенко в эфире шоу "ЯнаСупер".
На удивление, жена Евгения, несмотря на весь ужас, смогла взять себя в руки. Продюсер совладала с эмоциями и лишь всплеснула руками.
"На самом деле, Яна тогда спокойно отнеслась, что мне очень понравилось. Будем лечиться", – заверил поклонников олимпийский чемпион.
Напомним, известная певица Alessia Voice высказалась о проекте "ЯнаСупер. По ее мнению, шоу поможет зрителям лучше понять семью Плющенко. Как писали ранее "Дни.ру", супруги смогут открыться с другой стороны, обнажив то, что спрятано в глубинах.
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