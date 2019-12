Какие подводные камни шоу Рудковской несет для семьи

Шоу Яны Рудковской в последнее время становится все более популярным. Правда, неожиданно в нем нашли подводные камни.



Знаменитая певица Alessia Voice рассказала, что думает о проекте продюсера. По ее словам, программа должна получиться весьма любопытной для зрителя.

"Мне нравится шоу "Keeping Up with the Kardashians" о семье Кардашьян, а так как за основу "ЯнаСупер" взята концепция именно этого шоу, то вероятно получится интересно. Не могу дать точную оценку, ведь я еще не видела ни одной серии, да и о вкусах не спорят, у всех они разные, но если Яна была искренней, то думаю, что этот проект будет развиваться", – высказалась артистка.

Она также заметила, что проект поможет семье Рудковской и Плющенко открыться с другой стороны. В последнее время, в прессе всплывает самая разнообразная информация, однако вряд ли сплетни и слухи о знаменитой чете полностью соответствуют действительности.

"Большинство знает чету Плющенко-Рудковской очень поверхностно и судят о них по той информации, которая появляется в СМИ и соц.сетях. А после шоу, увидев не только внешнюю оболочку, но и то, что происходит внутри, сможет лучше понять их", – заметила девушка.