Английским болельщикам предложили отпраздновать победу российским пивом
На родине от команды ждут минимум выхода в финал, где Англия наконец-то сможет встретиться со своим давним соперником Францией. "Наконец-то, кубок отправится домой", – радуются английские болельщики в социальных сетях, ожидая, что главный трофей окажется на родине футбола.
В помощь английским болельщикам уважаемая британская газета Times подготовила список продуктов первой необходимости, которые рекомендует обязательно попробовать во время поездки в Россию. Журналист Джайлс Уиттелл отмечает, что за последние десятилетия ничто так сильно не изменилось в России как еда, которой в стране много и она, по его мнению, вкусная. В список вошли, в частности, лососевая икра, яблочные пирожки, водка и пиво "Балтика".
Примечательно, что ажиотажный спрос на российское пиво разных производителей привел в июне к дефициту пенного напитка в отдельных заведениях Москвы и других городов, сообщает новостной портал 360.ру. Издание "Федерал Пресс" цитирует владельцев кафе в Екатеринбурге, рапортующих, что интуристам, выпивающим в их заведении в день до полутора тысяч литров пива, его постоянно не хватает, а партнеры едва успевают завозить новые партии.
Впрочем, по мнению самих производителей пива уровень потребления напитка для них сюрпризом не стал. В пивоваренной компании "Балтика", например, подчеркнули, что спортивный праздник такого масштаба может стать одним из драйверов роста спроса на продукцию пивоваренных компаний и перераспределения объемов продаж между игроками и видами упаковки в конкретном периоде.
"Еще одним фактором, который может оказывать влияние на рост спроса, является хорошая погода в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года в ряде регионов страны", – заявили в пресс-службе "Балтики".
Стоит добавить, что много позитивных впечатлений о нашей стране вынес из своих поездок молодой британский видеоблогер Тео Огден, попытавшийся развенчать в своем видео основные мифы, сложившиеся у англичан о России. Россияне, по его мнению, очень приветливы и по-доброму отнеслись к болельщикам из Туманного Альбиона.
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