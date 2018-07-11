Английским болельщикам предложили отпраздновать победу российским пивом

Выход английской сборной в полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором она встретится с командой Хорватии, привел к невиданному ранее наплыву британских болельщиков в Россию. Почти десять тысяч подданных Ее Величества ожидаются сегодня, 11 июля на стадионе "Лужники".

прочитано 1109 раз