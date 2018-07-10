Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2018

Сборная Франции по футболу, обыграв бельгийцев, вышла в финал ЧМ-2018. Матч прошел на арене "Санкт-Петербург". Автором единственного мяча стал защитник Самюэль Умтити.

Завтра во втором полуфинале встретятся сборные Англии и Хорватии. Матч состоится начнется в 21:00 по московскому времени. Финал чемпионата мира пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 15 июля.