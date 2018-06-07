Боксера Геннадия Головкина лишили титула чемпиона мира

Международная боксерская федерация (IBF) лишила Геннадия Головкина из Казахстана титула чемпиона мира, пишет "Газета.ru". Такое решение было принято после того, как он отказался провести поединок с украинским соперником Сергея Деревяченко до 3 августа.
У спортсмена на осень был запланирован реванш с мексиканцем Саулем Альваресом, и он не мог встретиться с другим боксером летом. Головкин остается чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской организации (IBO).
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