Олимпийская чемпионка нелепо оправдалась за грязное оскорбление российских детей

Скандал вокруг двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян получил продолжение. Спортсменка нашла сомнительное оправдание своим словам о "тупых" детях.

Дети "тупые" в хорошем смысле этого слова, оправдывается Яна Егорян. Чемпионка признает, что выразилась довольно грубо, но при этом утверждает, что не имела в виду ничего оскорбительного.

"Это нормально, что дети могут чего-то не понимать, не делать какие-то вещи. И что, если ты работаешь с ребенком, нужно десять раз повторить, чтобы до него дошло", – заявила спортсменка журналистам.

Яна Егорян – двукратная олимпийская чемпионка. Обе награды завоевала на Играх в Рио-де-Жанейро – в командных и личных соревнованиях по фехтованию на саблях. Пять раз становилась чемпионкой Европы в командном первенстве и одержала победу на чемпионате мира.

Днем ранее появилось интервью Яны Егорян телеканалу "Матч ТВ". Там и прозвучали ее слова, которые стали причиной скандала. "Я не хочу быть тренером. Ни в коем случае! Я безумно люблю детей, провожу с ними огромное количество времени. Как бы это ужасно ни звучало, но дети – они тупые. В хорошем смысле этого слова. Я вспоминаю себя в детстве, как тренер говорил: "Яна, сделай шаг". А я делаю шаг назад", – заявила чемпионка. Егорян призналась, что смогла бы работать с девушками от 20 лет, но только не с детьми, передает телеканал "360".