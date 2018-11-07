Российский вратарь отбил шайбу головой в матче НХЛ
Нападающий Тай Рэтти намеревался попасть шайбой в пустой угол ворот, однако Василевскому удалось спасти свою команду. Он прыгнул за шайбой и отразил удар шлемом.
Матч закончился со счетом 5:2 в пользу "Тампа-Бэй Лайтнинг". Василевскому удалось отразить 33 броска из 35. Однако главным героем игры стал российский нападающий Никита Кучеров, который набрал 3 очка.
Жена рассказала о том, как родные переживают обвинения спортсмена
Голливудские актеры никак не могут развестись
Наследники поделились планами на зиму
Инициатива до глубины души возмутила скандальную звезду