Сборная России по футболу с треском провалилась в решающем матче

Противостояние футбольных команд России и Швеции в рамках группового этапа Лиги наций закончилась очередным поражением для подопечных Станислава Черчесова. Игра прошла в Стокгольме, пишет сетевое издание m24.ru.
Ворота отечественной сборной поразили Виктор Линделеф и Маркус Берг. Шведским футболистам удалось набрать семь очков и опередить россиян по показателям очных встреч, передает EG.ru.
Суд вынес приговор пианистке
Артиста нарядили и напудрили
Фигуристка стала номинантом на престижную премию
Новые данные открылись после смерти артиста