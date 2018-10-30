Сидящему за решеткой Мамаеву плюнули в душу

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын прокомментировал победу над ЦСКА. Он рассказал, как футбольный клуб играет без полузащитника Павла Мамаева, находящегося в СИЗО из-за устроенного вместе с Александром Кокориным дебоша в столице.

Синицын отметил, что команда пристально следит, что происходит с Мамаевым, но никак не может повлиять на ситуацию. Также оказалось, что "Краснодар" может успешно играть без своего полузащитника.

Доказательство тому – победа над ЦСКА. "Количество моментов, которые мы создаем, говорит о том, что в плане созидания команда не потеряла много. Сейчас показали, что можем набирать очки и без Павла", – цитирует Синицына газета "Известия".

Напомним, матч ЦСКА – "Краснодар" состоялся 28 октября в рамках чемпионата России. Он закончился со счетом 1:2 в пользу кубанской команды.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Виталия Соловчука. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Как писали "Дни.ру", Павлу Мамаеву ежедневно приходит до 50 писем от болельщиков, которые поддерживают его морально. Некоторые из них – в стихах. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова, футболисты в СИЗО ни в чем не нуждаются и эмоционально успокоились.