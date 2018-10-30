Сидящему за решеткой Мамаеву плюнули в душу
Синицын отметил, что команда пристально следит, что происходит с Мамаевым, но никак не может повлиять на ситуацию. Также оказалось, что "Краснодар" может успешно играть без своего полузащитника.
Доказательство тому – победа над ЦСКА. "Количество моментов, которые мы создаем, говорит о том, что в плане созидания команда не потеряла много. Сейчас показали, что можем набирать очки и без Павла", – цитирует Синицына газета "Известия".
Напомним, матч ЦСКА – "Краснодар" состоялся 28 октября в рамках чемпионата России. Он закончился со счетом 1:2 в пользу кубанской команды.
Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Виталия Соловчука. Они находятся в СИЗО "Бутырка".
Как писали "Дни.ру", Павлу Мамаеву ежедневно приходит до 50 писем от болельщиков, которые поддерживают его морально. Некоторые из них – в стихах. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова, футболисты в СИЗО ни в чем не нуждаются и эмоционально успокоились.
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