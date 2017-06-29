Хирурги смотрели футбольный матч во время операции
Появившееся в Сети видео инцидента уже попало в распоряжение властей Чили. После многочисленных возмущенных призывов разобраться в ситуации они сделали официальное объявление, назвав хирургов безответственными, сообщает National Helm.
В частности, депутат парламента Карла Рубилар заявила, что медики нарушили все правила и нормы поведения. По ее словам, данный инцидент необходимо расследовать.
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