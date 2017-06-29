Обнаглевший голубь сорвал матч на Уимблдоне

Голубь прервал матч квалификации Уимблдонского турнира между японкой Мию Като и француженкой Амандин Эссе. Спортсменки и бол-бои на протяжении минуты бегали за птицей по всему полю, пытаясь прогнать ее.

Примечательно, что птица регулярно перелетала из одного края поля в другой, но совсем улетать с корта она не хотела. В какой-то момент голубь и вовсе приземлился непосредственно на теннисную сетку. Спортсменки по возможности помогали бол-боям спугнуть его, но по большей мере они отнеслись к инциденту как к возможности немного отдохнуть. Добавим, что встреча завершилась победой японки со счетом 2:6, 6:3, 6:4, передает Lenta.ru.

Пользователи социальных сетей предположили, что на самом деле прилет птицы – это не случайность, а чей-то план по срыву турнира. Многие из них считают, что на матч прилетел тот самый голубь, которого в мае 2017 года поприветствовал президент России Владимир Путин. "Этого голубя взломали русские хакеры", – пошутил на YouTube Event Main.