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Спорт

Сборная России по футболу проиграла команде Кот-д'Ивуара

прочитано 2742 раза

Сборная России по футболу в товарищеском матче потерпела поражение от команды Кот-д'Ивуара. Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 0:2, передает сайт "Аргументы и факты".

Первый гол был забит на 30-й минуте – отличился Жонатан Коджиа. Упрочил лидерство Уилфрид Заха, отправив в ворота россиян еще один мяч.

Автор: Евгений Мышко24 марта 2017, 21:34

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