Сборная России по футболу проиграла команде Кот-д'Ивуара

Сборная России по футболу в товарищеском матче потерпела поражение от команды Кот-д'Ивуара. Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 0:2, передает сайт "Аргументы и факты".

Первый гол был забит на 30-й минуте – отличился Жонатан Коджиа. Упрочил лидерство Уилфрид Заха, отправив в ворота россиян еще один мяч.