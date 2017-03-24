Сборная России по футболу проиграла команде Кот-д'Ивуара

Сборная России по футболу в товарищеском матче потерпела поражение от команды Кот-д'Ивуара. Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 0:2, передает сайт "Аргументы и факты".
Первый гол был забит на 30-й минуте – отличился Жонатан Коджиа. Упрочил лидерство Уилфрид Заха, отправив в ворота россиян еще один мяч.
Матч окончен.— РФПЛ⚽️�� (@rfpl) 24 марта 2017 г.
К сожалению первый блин, в 2017 году, комом.
Россия 0:2 Кот-д'Ивуар @TeamRussia @FIFCI_tweet pic.twitter.com/2Fozcl8HTu
Оперная дива считает жестокие слова родительницы "запредельными"
Поводом послужил неосторожный комментарий в Instagram
Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Госдумы
Популярная ведущая решила взяться за лечение артистки