Кокорина лишили водительских прав

Решением суда нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин был лишен прав. На заседание по этому делу российский футболист не явился, передает НСН.

Спортсмена лишили права на управление автомобилем на четыре месяца. Такое наказание Кокорин получил за выезд на полосу встречного движения.



