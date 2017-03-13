Черчесов оставил Кокорина вне сборной России

Станислав Черчесов огласил список футболистов, которые вызваны в сборную для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. В национальную команду опять не попал Александр Кокорин, передает НСН.

На сегодняшний день сборная России выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Акинфеев из московского ЦСКА, Александр Беленов из "Уфы" и представитель "Краснодара" Станислав Крицюк;

защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба из "Спартака"), играющий за "Ростов" Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер из турецкого "Фенербахче", Андрей Семенов из грозненского "Терека", Роман Шишкин – представитель "Краснодара";

полузащитники: Юрий Газинский из "Краснодара", Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все играют за "Спартак"), представители ЦСКА Александр Головин, Алан Дзагоев и Мариу Фернандес, Александр Ерохин из "Ростова", Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Миранчук из "Локомотива", Магомед Оздоев ("Терек");

нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба из "Ростова"), выступающий за "Зенит" Артем Дзюба, Максим Канунников из "Рубина" и Федор Смолов из "Краснодара".

Подготовку к матчу подопечные Черчесова начнут 20 марта в Краснодаре. Игра с Кот-д'Ивуаром состоится 24 марта в Краснодаре, с Бельгией – 28 марта в Сочи.